Via xCloud, vous pouvez jouer à DOOM Eternal… sur votre frigo Samsung

Depuis quelques années maintenant, l’indémodable DOOM (signé Id Software) est décliné sur à peu près tous les supports possibles et imaginables. Outre les adaptations officielles, nombreux sont les bidouilleurs à faire tourner le jeu sur des supports improbables. Récemment, c’est sur un test de grossesse que l’on pouvait voir le jeu DOOM tourner, ou encore via un faux PC sous Windows 95 dans le jeu Minecraft. Aujourd’hui, c’est au tour d’un frigo connecté Samsung d’en profiter, avec DOOM Eternal qui plus est.

DOOM Eternal… sur un frigo Samsung ?

En effet, passant par un simple « screen mirroring » entre son smartphone et son frigo, Richard Mallard est parvenu à faire tourner le service de jeu en streaming de Microsoft, xCloud. De quoi permettre à ce dernier de profiter fièrement de DOOM Eternal, le dernier opus en date, sur la porte de son frigo, manette Xbox One à la main.

Une initiative adoubée par Microsoft, puisque Larry Hryb en personne (aka Major Nelson) a tenu à commenter la petite vidéo postée sur Instagram. D’aucun diront que l’histoire retiendra que xCloud a d’abord fonctionné sur un frigo Samsung, avant de fonctionner officiellement sur iOS. En effet, les conditions de l’AppStore empêchent (pour le moment) Microsoft de proposer sa plateforme de jeu xCloud sur l’écosystème d’Apple.

Rappelons au passage que DOOM fait partie des (nombreux) jeux signés Bethesda, un studio récemment tombé dans l’escarcelle du géant Microsoft. En effet, à l’aube d’une nouvelle guerre des consoles avec Sony, Microsoft a tenu à étoffer son catalogue de Xbox Game Studios avec l’acquisition de Bethesda.

Outre DOOM, la ludothèque du studio inclut également des licences comme Prey, Wolfenstein, Dishonored, Fallout, Skyrim, The Evil Within, Quake et prochainement Deathloop. Du (très) beau monde donc.