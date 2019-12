Cette vidéo montre l’évolution des pubs d’Apple pour l’iPhone

C’était le 9 janvier 2007, date à laquelle le tout premier iPhone est né. Lors du salon Macworld à San Francisco, Steve Jobs avait réalisé le discours d’ouverture, et le public convié à l’événement était loin de s’imaginer que cet instant allait marquer une vraie rupture dans le monde de la tech, et de notre société plus largement.

Depuis ce jour, 24 versions du produit ont été présentées, suivant différentes générations, jusqu’à l’iPhone 11 actuel. Un historique que la chaîne Youtube « Hutch », spécialisée dans les smartphones, a voulu mettre en avant sur le point de vue marketing. En 20 minutes, il a pu rassembler l’ensemble des pubs de l’iPhone, de 2007 à 2019. Une sacrée évolution !

Depuis 2016, Apple ne communique plus au sujet de ses dépenses publicitaires. Il y a quatre ans, la firme de Cupertino était plus dépensière que sa principale concurrente : Samsung. Sur une année, Apple avait dépensé l’équivalent de 97 millions de dollars. La marque y avait notamment dévoilé ses iPhone 7 et 7 Plus, ainsi que son iPhone SE.

12 ans de pubs pour l’iPhone en vidéo

Si vous avez pris le temps de regarder cette vidéo, peut-être vous êtes vous rappelez de quelques moments clés dans votre vie, arrivés au moment de ces campagnes publicitaires. Chez Apple aussi, les choses ont changé pendant ces douze années.

La carrière de l’iPhone a connu de multiples événements et changements, qui ont alimenté l’évolution de la technologie de nos smartphones. On pense notamment à l’iPhone 4S, qui s’affichait avec cette appellation « S » du fait qu’il apportait pour la première fois l’assistant vocal « Siri », toujours en vigueur aujourd’hui.

L’iPhone a également connu les changements de technologies apportées au réseau. En 2012, l’iPhone 5 fut le premier des smartphones d’Apple a supporter la 4G, bien qu’il ne soit pas encore compatible avec toutes les bandes passantes. Sa version « S », pour « iPhone 5S », fut également le premier des modèles d’Apple à embarquer la technologie de déverrouillage biométrique baptisée « Touch ID ».

Plus d’un milliard d’iPhone vendus

Regarder l’historique de l’iPhone, c’est également regarder l’historique d’un produit au plus d’un milliard d’exemplaires vendus. Depuis le 5 juillet 2016, Apple a dépassé cette barre symbolique. Un succès qui continue d’augmenter, bien que les ventes de l’iPhone aient ralenti depuis plusieurs mois.

En tout cas, cette vidéo retraçant l’ensemble des pubs de l’iPhone a de quoi garder un beau souvenir de ces douze années de communication. Au centre de chacune de ces campagnes, l’objet en question aura définitivement marqué sa présence dans le monde de la tech, et de bien d’autres domaines. Il restera à voir comment Apple tentera de garder sa place pour la troisième décennie du millénaire.