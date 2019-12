[Vidéo] Volkswagen veut recharger votre voiture électrique avec des robots autonomes

Des robots-pompistes chez Volkswagen !

C’est un fait, pour de nombreux automobilistes, l’autonomie est un élément crucial concernant l’adoption (ou non) d’une voiture électrique prochainement. Au-delà de l’autonomie en elle-même, la facilité/rapidité de la recharge est lui aussi un facteur clé, et si Tesla vient tout juste de déployer en Europe le premier chargeur 100 kW, du côté de chez Volkswagen, on a imaginé un système de recharge particulièrement original.

En effet, le constructeur allemand, qui proposera très bientôt en concessions sa toute nouvelle ID.3, a imaginé un concept de recharge plutôt innovant. Ce dernier repose sur une flotte de robots autonomes, lesquels s’occupent de venir recharger la voiture électrique qui vient de stationner dans un parking.

Une recharge 50 kW

A la demande du conducteur, via une application, le petit robot se saisit d’une batterie mobile, qu’il emporte à proximité du véhicule concerné. Il se charge par la suite d’ouvrir la trappe du véhicule, et de relier la batterie à ce dernier, pour assurer une recharge de 50 kW. Hormis demander une recharge via son smartphone, le conducteur n’a donc pas la moindre nécessité d’intervenir ici. Evidemment, Volkswagen annonce que les robots sont truffés de caméras et de capteurs, afin de pouvoir contourner les obstacles, et dans la mesure du possible, d’éviter de rayer les véhicules stationnés.

Du côté de chez Volkswagen, on explique qu’avec ce nouveau concept, « nous apportons l’infrastructure de charge à la voiture, et non l’inverse. Ainsi, nous pouvons rendre presque tous les parkings électriques, sans aucune mesure infra-structurelle individuelle complexe. » On peut ainsi imaginer le système de Volkswagen être installé dans un parking de centre commercial, dans le parking d’un hôtel…

Le responsable de la section développement chez Volkswagen, Mark Möller, rappelle toutefois qu’il s’agit ici « d’une vision, d’un prototype, qui peut devenir réalité assez rapidement, si les conditions générales sont bonnes« . Rappelons au passage que Volkswagen promet d’installer plus de 36 000 bornes de recharge électrique dans toute l’Europe d’ici 2025.