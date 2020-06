Visioconférence : Microsoft Teams va se calquer sur Zoom

Microsoft Teams a beau être passée de 44 à 75 millions d’utilisateurs en deux mois, la majeure partie des professionnels et des particuliers ont choisi Zoom pour leurs appels vidéo. Il faut dire que malgré son soin apporté sur des équipements complets pour le travail à distance, la plateforme de Microsoft n’a pas réussi à suivre Zoom dans l’augmentation de son plafond d’utilisateurs en visioconférence. Une légère augmentation, de 4 à 9 utilisateurs en mai, a montré que Microsoft avait bien pris en compte la demande de ses utilisateurs. Mais ces derniers sont de plus en plus impatients.

Dans un article publié par le Wall Street Journal, la plateforme a confirmé qu’elle travaillait bien sur une augmentation à 49 utilisateurs maximum, soit le même plafond que celui de Zoom. « La feuille de route des équipes Microsoft prévoit d’augmenter à 49 le nombre de personnes pouvant être vues lors d’un appel vidéo des équipes », a déclaré un porte-parole de Microsoft dans un courriel adressé au site CRN, venant confirmer les informations du journal new-yorkais.

Des utilisateurs impatients face à un Microsoft confiant

Sur le forum du site de Microsoft Teams, l’un des sujets les plus populaires de ces trois derniers mois concerne ce besoin des utilisateurs à pouvoir voir le flux vidéo de tous les participants dans une réunion. Dans cette discussion, une ingénieure de Microsoft Teams s’est permis de commenter son ressenti personnel, en indiquant que le format « 3×3 actuel est un début, mais ce n’est pas assez », en référence à la limite de 9 partages vidéo.

Au fil des messages de cette partie du forum, il est aisé de trouver différents récits d’utilisateurs impatients, souvent à se poser la question s’ils ne devraient pas se tourner vers Zoom pour leurs besoins actuels. C’est le cas d’un professeur de danse, dans un message anonyme repéré par nos confrères de ZDnet : « je veux dire, neuf, c’est bien, mais je dirige une école de danse et j’ai besoin de l’ensemble de mes élèves pour les aider à s’améliorer. Actuellement, ce n’est pas l’idéal ».

De son côté, Microsoft Teams continue de se montrer confiant. La plateforme ne veut pas être trop souvent comparée à Zoom, bien qu’en ces temps de crise sanitaire et de renforcement de la mobilité au travail, la plateforme de visioconférence aux 300 millions d’utilisateurs fait bel et bien de l’ombre à Microsoft.

Pour le PDG de LAN Infotech, un partenaire de Microsoft, la plateforme Teams continue de faire preuve « d’un véritable leadership […] en proposant de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs ». Quelques heures après que Zoom ait publié son bilan trimestriel en dévoilant ses bénéfices colossaux, Microsoft a informé d’une mise à jour, dans laquelle les utilisateurs de Teams et de Skype pourront communiquer ensemble grâce à une interopérabilité des deux messageries. Un signe que Teams se renforce. Mais le plus important reste à faire.