Vivo s’associe à ZEISS pour améliorer les caméras de ses smartphones

Certains fabricants de smartphones s’associent avec des entreprises spécialisées afin d’améliorer la qualité des caméras de leurs appareils. Par exemple, Huawei s’associe avec Leica pour les caméras de ses appareils premium. Quant à HMD, qui commercialise les smartphones de marque Nokia, il est en partenariat avec ZEISS.

ZEISS va aider Vivo à améliorer ses caméras

Et cette année, la marque chinoise Vivo a décidé d’emprunter le même chemin. Celle-ci vient en effet d’annoncer un partenariat avec ZEISS. Plus précisément, ZEISS va aider Vivo à développer le système d’imagerie pour ses appareils premium. Les premiers smartphones qui vont profiter de ce partenariat seront ceux de la prochaine série Vivo X60.

Par ailleurs, Vivo et ZEISS vont également créé ZEISS Imaging Lab, un programme de R&D grâce auquel les deux entreprises pourront développer des innovations dans le domaine de la photo sur mobile.

« Cette collaboration stratégique à multiples facettes est conçue pour permettre à vivo, l’un des plus grands fabricants mondiaux de smartphones et qui dispose d’une connaissance approfondie des consommateurs et de capacités d’imagerie intégrées, ainsi qu’à ZEISS, leader mondial en optique et en optoélectronique et pionnier dans le domaine de l’imagerie professionnelle et mobile, de tirer parti de leurs atouts respectifs et de faire progresser la technologie de photographie mobile », lit-on dans un communiqué.

Vivo est en train de monter en gamme, et la photo est une partie très importante

Aujourd’hui, la qualité des caméras fait partie des critères pris en compte par le public lorsqu’il achète un nouveau smartphone. Et dans ce domaine, c’est toujours Huawei qui excelle. En effet, sur le tableau du laboratoire DXOMARK, qui est la référence pour comparer les caméras de smartphones, c’est le Huawei Mate 40 Pro qui est à la première place.

Cependant, Vivo ne cesse de s’améliorer. Et au moment où j’écris cet article, le Vivo X50 Pro+, l’un des appareils haut de gamme lancés par Vivo en 2020, est bien positionné. Celui-ci est en effet à la septième place, derrière le Xiaomi Mi 10 Pro, l’iPhone 12 Pro, l’iPhone 12 Pro Max, le Huawei P40 Pro, le Xiaomi Mi 10 Ultra et le Huawei Mate 40 Pro.

Selon le classement de DXOMARK, le Vivo X50 Pro+ a de meilleures caméras que des appareils comme le Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, l’iPhone 12, ou encore le Pixel 5. Et en signant son accord avec ZEISS, Vivo espère certainement que ses prochains appareils premium seront encore mieux positionné sur ce classement par rapport aux modèles des concurrents.