Voici les 10 smartphones les plus vendus durant le premier trimestre 2019

Si l’on en croit le dernier rapport récemment dévoilé par IHS Markit, l’iPhone XR présenté par Apple en septembre 2018 serait le smartphone le plus vendu du premier trimestre de l’année 2019.

L’iPhone XR d’Apple, mais aussi Samsung et Xiaomi

En effet, plus de 26,9 millions d’iPhone XR auraient été expédiés au cours du premier trimestre de l’année, ce qui représente presque le double par rapport au deuxième de ce classement. Selon le rapport, c’est Samsung qui se positionne deuxième avec 13,4 millions d’expéditions pour le Galaxy A10. L’on peut noter que Samsung, comme Apple, n’a pas qu’un seul modèle dans ce top 10 des smartphones les plus vendus durant le trimestre en question.



En effet, Samsung y apparait quatre fois sur dix, avec le Galaxy A10, mais aussi le Galaxy A50, le Galaxy J2 Core ainsi que le Galaxy A30. Pour sa part, Apple plébiscite également la quatrième place du classement avec l’iPhone 8. Il est intéressant de constater que c’est un modèle dévoilé par Apple en 2017 qui entre dans cette liste et non l’un des iPhone que la marque à la pomme a présentés en même temps que l’iPhone XR.

Pour rappel, ce dernier est le smartphone le moins cher d’Apple, là où les iPhone XS et XS Max atteignaient des tarifs beaucoup plus conséquents, ce qui explique certainement en partie pourquoi le XR se vend mieux. D’autre part, Apple a également levé le voile sur ses nouveaux modèles à l’occasion de son habituelle keynote qui s’est tenu il y quelques jours : l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone Pro Max.

D’autre part, l’on peut également noter la présence de Xiaomi dans ce top, puisque le constructeur chinois y apparait plusieurs fois grâce à ses modèles Redmi 6A et Redmi Note 7, tous deux expédiés à plus de 10 millions d’exemplaires.

Le dernier constructeur à être dans la liste est également chinois : il s’agit d’Oppo et de son modèle A5, expédié au nombre de 9,7 millions d’exemplaires.