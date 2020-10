Voici à quoi pourrait ressembler le Mate X2, nouveau smartphone pliant de Huawei

Dans la petite famille des smartphones pliants, je demande le Mate X2 (5G). Alors que tous les yeux sont tournés vers le Galaxy Z Fold 2 de Samsung, Huawei pourrait lui aussi dévoiler sa vision du smartphone pliant de deuxième génération.

L’année dernière, Samsung et Huawei se livraient une bataille avec le Galaxy Fold et le Mate X, leurs deux premiers smartphones pliants. En un an, Samsung a parcouru beaucoup de chemin, améliorant la plupart des défauts du premier modèle. Résultat : le Galaxy Z Fold 2 est une vraie réussite.

Huawei compte bien riposter avec le Mate X2. Si le constructeur ne mentionne pas ce modèle dans son invitation pour la conférence Mate 40 Series prévue le 22 octobre prochain, le Mate X2 pourrait bien faire une apparition surprise. En attendant de (peut-être) le découvrir, Concept Creator et LetsGoDigital ont collaboré pour regrouper toutes les rumeurs et modéliser un concept du Mate X2. Attention les yeux.

Huawei Mate X2 : le Galaxy Fold 2 n’a qu’à bien se tenir

Selon les informations regroupées, Huawei aurait abandonné le format d’écran qui se replie vers l’extérieur. Aussi, le Mate X2 devrait suivre le même chemin que la Galaxy Z Fold 2. Ouvert, il arborerait un écran OLED de 8,03 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, écran fabriqué par… Samsung.

À l’avant, l’écran afficherait une diagonale de 4,5 pouces et épouserait les bordures de l’appareil comme le Galaxy Z Fold 2. Sous le capot, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage accompagneraient la puce Kirin 1000 de nouvelle génération. Le Mate X2 tiendrait son originalité de sa coque arrière. Huawei reprendrait le même traitement en verre mat que celui du P40 Pro, l’un des plus réussis cette année.

Comme à son habitude, le chinois miserait énormément sur la photographie. Ainsi, le Mate X2 serait équipé d’un triple module photo composé d’un grand-angle avec capteur de 40 mégapixels, d’un ultra grand-angle avec un capteur de 40 mégapixels et d’un téléobjectif avec capteur de 12 mégapixels. Ce dernier pourrait shooter des photos avec un zoom optique 3x.

À l’avant, Huawei logerait un double capteur dans le poinçon de l’écran en forme de pilule. On y trouverait un capteur princpal de 32 mégapixels couplé à un autre de 16 mégapixels.

Seul problème : Huawei reste toujours sous le coup de sanctions américaines l’empêchant d’intégrer les services Google dans ses smartphones. La conférence sera aussi l’occasion pour le géant chinois de montrer ses avancées sur le logiciel notamment avec ses Huawei Mobile Services et son App Gallery qui se sont développés à vitesse grand V en quelques mois seulement.