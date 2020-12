Voici comment Zoom imagine le monde post-COVID

Zoom fait partie des entreprises qui ont profité de cette crise sanitaire. En effet, avec le confinement et le recours massif au télétravail, pour ralentir la propagation du coronavirus, les outils de visioconférence sont devenus extrêmement populaires.

Et alors que la plupart des gens ne connaissaient pas Zoom en début d’année, celui-ci compte actuellement plusieurs centaines de participants par jour sur ses visioconférences. D’ici la fin de l’année, ces visio totaliseraient trois billions de minutes. Les revenus de Zoom ont aussi quadruplé sur deux trimestres consécutifs.

La place de Zoom dans le monde post-COVID

Mais maintenant que des vaccins ont été découverts contre le COVID-19, on se demande si Zoom continuera à être populaire après la pandémie. En tout cas, après l’annonce de l’efficacité de son vaccin par Pfizer, l’action en bourse de Zoom a chuté.

Pourtant, le patron de l’entreprise, Eric Yuan, est convaincu que même après la pandémie, on continuera à télétravailler. Comme le rapporte la BBC, il a récemment évoqué ce monde d’après COVID-19 à la conférence Web Summit.

Yuan pense que les entreprises vont adopter un modèle hybride. Des employés pourraient par exemple venir au bureau pendant deux jours et télétravailler le reste de la semaine.

Des sensations physiques lors des visioconférences ?

Et par ailleurs, le patron de Zoom imagine déjà de nouvelles fonctionnalités qui pourraient enrichir l’expérience des utilisateurs des logiciels de visioconférence. Par exemple, selon lui, grâce à l’intelligence artificielle, il pourrait être possible d’ajouter des sensations physiques aux réunions virtuelles.

Un jour, il serait par exemple possible pour un employé de sentir l’odeur du café du bureau, même s’il est chez lui. Ou bien, il pourrait aussi être possible de se serrer la main virtuellement et d’avoir une sensation physique comme si cela était réel.

Certaines entreprises vont adopter le modèle hybride, d’autres ont déjà annoncé que tous les employés pourront télétravailler indéfiniment

En tout cas, de nombreuses entreprises, qui ont adopté le télétravail pour protéger leurs employés, ont déjà une idée précise de l’organisation qu’elles auront après cette pandémie. Et si Netflix a indiqué que tous ses employés reviendront au bureau dès qu’un vaccin sera disponible, Twitter veut permettre à tous ses collaborateurs de télétravailler lorsque cela est possible.

Google, quant à lui, pourrait adopter un modèle hybride permettant aux employés de rester à la maison certains jours. Quant à Attlassian, il a déjà annoncé que ses employés pourront télétravailler de manière permanente.

Il y a également des entreprises qui ont adopté le télétravail depuis des années. C’est le cas de GitLab, concurrent de GitHub, ou encore de Buffer, qui a annoncé la fermeture de ses bureaux… en 2015.