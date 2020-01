Voici la photo du Soleil la plus précise de tous les temps

De l’or ? du caramel ? Non, il s’agit bien de la surface du Soleil. Ce télescope hawaïen a réussi à produire la vidéo avec la plus haute résolution jamais réalisée. Cet outil porte le nom de Daniel K. Inouye, et a commencé à capturer des images du Soleil depuis décembre, il est situé en haut de la montagne Haleakalā à Hawaï. Cet observatoire est considéré comme le plus grand et le plus puissant télescope solaire du monde.

Il est important de préciser que ce télescope n’est pas encore terminé, lorsque ce sera le cas, il aura pour mission d’étudier le champs magnétique du Soleil, et ainsi comprendre davantage sa façon de fonctionner. Le télescope devrait être finalisé d’ici cet été.

Pour obtenir ce rendu, il a fallu 10 minutes de vidéo au télescope, ainsi nous pouvons apercevoir des éclatements de cellules qui correspondent aux jets de plasma qui s’élèvent du Soleil et quand ils refroidissent redescendent vers le bas. Toujours en se basant sur la vidéo, il faut noter que chaque noyau font environ la taille du Texas, rien que dans le cadre de cette image la surface est de 11 800 miles par 6 700 miles.

Le Soleil demeure plein de mystères. Depuis des années les scientifiques multiplient les recherches pour connaitre davantage notre étoile. En 2018, la sonde solaire Parker a été lancée par la NASA, aujourd’hui elle continue de s’approcher encore plus du Soleil. Cette sonde deviendra l’objet fabriqué par l’être humain à s’être approché le plus du Soleil. La semaine prochaine, le Solar Orbiter, un vaisseau spatial européen, va être lancé pour partir en expédition afin d’en apprendre plus sur le mystère qui plane autour des pôles du Soleil.