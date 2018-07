Voici les 10 titres les plus shazamés au premier semestre 2018

Shazam vient de publier les titres les plus identifiés dans le monde sur son application. Mais sont-ils les plus écoutés ?

« Shazamer : dénominal de Shazam, verbe transitif du 1er groupe. Se dit de l’action d’identifier une chanson ou une musique à l’aide d’une application informatique installée sur un téléphone mobile. »

Généralement, les bilans et autres top 10 sont publiés en fin d’année et ils concernent les contenus les plus vus, lus, cliqués, likés ou les plus écoutés.

Shazam fait les choses un peu différemment en publiant en cours d’année sa liste des titres musicaux non pas les plus écoutés, mais ceux que ses utilisateurs ont le plus souvent demandé à son application d’identifier en 2018 jusqu’à présent.

Les plus shazamés sont-ils les plus écoutés ?

Si la plupart des tops musicaux sont fondés sur les ventes, les téléchargements et bien sûr le nombre d’écoutes en streaming, un top établi par Shazam est un peu plus subtil que cela et joue sur d’autres ressorts, moins aisés à identifier : certes on demande l’identification d’une chanson qu’on ne connait pas parce-qu’on l’apprécie et qu’on veut en connaitre l’auteur afin de le retrouver sur sa plateforme favorite. Mais si un titre est massivement shazamé, c’est aussi probablement parce-qu’il massivement diffusé. Il ne serait donc pas étonnant que le top 10 Shazam soit finalement assez raccord avec les meilleures ventes de la période correspondante. Ce n’est pourtant pas le cas : si l’on se réfère aux dix plus gros hits du premier semestre 2018 selon le classement Official Charts, on retrouve seulement quatre titres figurant dans le top Shazam, à savoir Perfect, Friends, These Days et Feel It Still (voir liste complète en fin d’article)

Ainsi, la popularité de l’album multi-platine « ÷ » d’Ed Sheeran, sorti en mars 2017, a perduré jusqu’en 2018, alors que le single « Perfect » de l’auteur-compositeur-interprète était en tête de la liste de Shazam au milieu de l’année.

« Même si l’album d’Ed Sheeran ‘÷’ a maintenant plus d’un an, ses chansons continuent d’être Shazamé en grand nombre », indique Julian Marshall, le responsable mondial du contenu de Shazam, dans un communiqué. « Avec quelques grosses sorties de Drake, Nicki Minaj et Ariana Grande, et des titres comme ‘X’ toujours dans notre Top 10 mondial, il sera intéressant de voir s’il est toujours en tête des charts à la fin de l’année ».

Le reste de la liste comprend des stars internationales de la pop comme Camila Cabello et J. Balvin ainsi que des noms émergents comme Anne-Marie et Alice Merton.

Voici donc les dix titres les plus identifiés par Shazam durant le premier semestre 2018.

1. Ed Sheeran – « Perfect »

2. Nicky Jam & J. Balvin – « X »

3. Jax Jones Feat. Ina Wroldsen – « Breathe »

4. Alice Merton – « No Roots »

5. Marshmello & Anne-Marie – « Friends »

6. Rudimental Feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen – « These Days »

7. Tom Walker – « Leave A Light On »

8. Camila Cabello – « Never Be The Same »

9. Portugal, The Man – « Feel It Still »

10. G-Eazy & Halsey – « Him & I »