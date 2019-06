Voilà comment iOS 13 va transformer votre iPhone en une « PS4 Portable »

La manette PS4 compatible avec iOS 13

Il y a quelques jours à peine, Apple a officialisé le tout nouvel iOS 13, prenant le temps de dévoiler quelques-unes de ses nouveautés. Parmi elles, les gamers ont évidemment retenu le fait que les manettes PS4 et Xbox seront bientôt compatibles, avec ce nouvel OS (comme avec iPadOS et tvOS). Une excellente nouvelle donc, doublée d’une autre très bonne nouvelle pour les joueurs PS4.

En effet, l’application PS4 Remote Play, disponible sur l’AppStore, permet de connecter un iPhone ou un iPad avec la PS4 de la maison, via le réseau WiFi. Le joueur peut alors streamer l’image de sa console sur son terminal Apple, mais difficile bien souvent de jouer de manière efficace avec les contrôles tactiles, ou même avec une manette MFi parfois compliquée à configurer correctement…

Merci l’application PS4 Remote Play !

Bientôt, avec iOS 13, la manette DualShock 4 de la PS4 sera reconnue de manière native par l’iPhone/l’iPad… Vous l’aurez compris, en lançant l’application PS4 Remote Play, il sera alors possible de jouer à ses jeux PS4, sur l’écran de son smartphone ou sa tablette, en utilisant directement la manette DualShock 4 ! Aucun souci de compatibilité, aucun souci de configuration, la jouabilité sera parfaitement identique à celle proposée sur PS4… et on pourra même utiliser le micro du smartphone pour discuter avec ses amis.

Bien sûr, il convient de rappeler que l’application PS4 Remote Play (ou Lecture à Distance) ne fonctionne pas avec tous les jeux PS4, mais avec la prise en charge des manettes de la console Sony, Apple va permettre aux joueurs de profiter d’une « PS4 Portable » plutôt pratique, et autrement plus jouable qu’avec une interface tactile…

Rappelons que de son côté, Microsoft mijote actuellement son Project xCloud, une offre de jeux en streaming, qui sera disponible sur de nombreux terminaux… dont l’écosystème Apple. Il sera donc bientôt possible de jouer à des jeux Xbox sur son iPhone, en utilisant là aussi une manette officielle Microsoft. Reste à savoir maintenant si Sony profitera de cette compatibilité pour ouvrir les vannes de son PS Now sur iOS, l’offre étant actuellement réservée uniquement aux PS4 et à Windows…