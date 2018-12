Voilà pourquoi 2018 aura été une année exceptionnelle pour le Bitcoin

Les critiques s’élèveront en affirmant que la célèbre devise électronique a perdu plus de 80% de sa valeur en l’espace de quelques mois. C’est vrai. En parallèle, les défenseurs de la crypto-monnaies continuent de voir des signes encourageants – au delà de l’évolution capricieuse du cours du Bitcoin.

Spencer Bogart du fonds d’investissement Blockchain Capital est revenu lors d’une interview sur CNBC sur les tendances prometteuses qui ont émergé en 2018. Selon lui, il faut « oublier le cours du Bitcoin » et se concentrer sur le développement à long terme de la crypto-monnaie.

De ce point de vue là, « 2018 a été une année exceptionnelle pour le Bitcoin ».

Lightning Network, institutionnalisation et talents

Malgré la correction, les « fondamentaux sont toujours là », dixit l’expert. L’écosystème s’est même professionnalisé. Spencer Bogart cite par exemple l’introduction du Lightning Network qui a permis d’augmenter l’efficacité du système de validation des transactions en Bitcoin – tant sur la rapidité que sur les coûts.

Hormis l’aspect technique, il cite également l’intérêt croissant des institutions pour les crypto-monnaies. De nombreuses banques et fonds d’investissement ont montré de l’intérêt pour ces devises électroniques, et les fonds de dotation d’universités prestigieuses comme Harvard, MIT ou Yale ont placé une (petite) partie de leurs avoirs sur des fonds investis en crypto-monnaies. Cela dit, la banque JP Morgan affirme que la récente correction du marché aurait largement refroidi ces acteurs quant à l’idée d’y investir.

Enfin, Spencer Bogart se félicite du nombre de talents qui ont rejoint l’industries ces derniers mois. Aujourd’hui, il pense que l’écosystème autour des crypto-monnaies fait rêver de nombreux étudiants talentueux qui vont rejoindre des start-ups plus ou moins établies dans le marché. Certains cadres de grandes entreprises comme Google ou LinkedIn ont d’ailleurs rejoint massivement les rangs de startups comme Coinbase cette dernière année.

Quid de l’évolution du cours ?

Blockchain Capital pense à long terme, et il fait abstraction des variations sur le court terme. Spencer Bogart anticipe un objectif de cours à 50 000$ sur le long terme, en sachant pertinemment qu’il faudra peut-être attendre plusieurs années avant de l’atteindre. Son pronostic à plus court terme, soit fin 2019, est que le Bitcoin atteigne les 10 000$. Il reste ainsi plus modeste que le sulfureux John McAfee qui confirmer son objectif à 1 million de dollars par Bitcoin dans un horizon de temps restreint.