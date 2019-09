Voiture électrique : sur la bonne voie ?

Voiture électrique : on en est où exactement ? Voiture électrique : on en est où exactement ? Posted by Presse-citron on Monday, September 23, 2019

Avant, il y avait Tesla, ses voitures puissantes à grosse autonomie et son réseau de Superchargeurs qui permettent de voyager d’Oslo à Lisbonne ou de New York à Los Angeles dans les mêmes conditions qu’à bord d’une voiture thermique, sans contrainte et sans crainte de la panne d’électricité.

On connait beaucoup trop de témoignages relatant sur YouTube et autres nombre d’expériences catastrophiques de roadtrips en voiture électrique pour ne pas rester méfiant à leur égard. Mais ça aussi c’était avant, et ces déboires, espérons-le, feront bientôt partie de la préhistoire du VE.

Car le marché bouge, et évolue très vite, sous nos yeux.

Mais, alors que plusieurs marques ont récemment fait la une de l’actualité, le déploiement le plus spectaculaire est peut-être celui du réseau européen de charge ultra-rapide Ionity. Le fait qu’ils aient jusqu’à présent réussi à respecter leur calendrier initial de 100 stations de recharge mi-2019 2019 suggère que l’équipe Ionity est crédible quand elle annonce son intention d’ouvrir 400 sites – dont 80 en France – d’ici la fin 2020.

Actuellement, beaucoup de ces premiers sites Ionity ne disposent que de 4 bornes de recharge, bien que l’objectif à court terme soit d’avoir une moyenne de 6 bornes par site, avec sans doute la possibilité d’étendre ce nombre aux sites les plus occupés dans le futur. En particulier, chaque borne peut fournir jusqu’à 350 kW de courant continu via l’interface CCS, ce qui signifie que le réseau est à l’épreuve du temps pour les voitures capables de charger à ces niveaux de puissance. Le seul véhicule doté de cette capacité annoncée jusqu’à présent est la Porsche Taycan, dont la mise en vente est prévue pour fin 2019.

Nous avons pu constater lors de notre essai de la nouvelle Mercedes EQC électrique que de nouveaux opérateurs déploient rapidement leurs réseaux et que la fameuse « range anxiety » (anxiété de l’autonomie) ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir.

Dans ce Kick off, je vous donne mon point de vue et mon expérience d’utilisateur de voiture électrique, celles que j’essaie et la mienne.