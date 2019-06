Volkswagen Combi : bientôt une nouvelle version 100% électrique

Le mythique Combi de Volkswagen en mode zéro émission

Lancé au tout début des années 1950, le Combi de Volkswagen a connu un énorme succès, notamment dans les années 60/70 aux Etats-Unis. Il y a quelques longs mois maintenant, à Détroit, Volkswagen avait présenté le concept ID. Buzz, un concept 100% électrique, descendant de ce même Combi. Ce dernier sera bel et bien produit, et arrivera en concessions dans le courant de l’année 2022.

Pour Herbert Diess, président de la marque : « Le Combi, dont le nom est Microbus en Amérique, a toujours fait partie du style de vie californien. Nous le faisons revivre aujourd’hui en développant la prochaine génération de modèles électriques Volkswagen et en réinventant le Combi dans une version 100% électrique« . Il s’agira de la septième génération à voir le jour. La version de production, qui sera basée sur la nouvelle plateforme modulaire MEB, reprendra de nombreux traits du concept-car.

Volkswagen précise que les batteries du modèle de production seront situées directement sous le plancher du véhicule. La motorisation électrique concernera de son côté les essieux avant et arrière. Le constructeur annonce une batterie de 111 kWh, qui devrait assurer un peu moins de 500 km d’autonomie sur une seule et même charge. Ce VW Combi nouvelle génération disposera également de la recharge rapide, pour récupérer 80% de charge en à peine 30 minutes.

Une version « Cargo » au programme

A noter qu’en plus d’une version grand public, Volkswagen va proposer une version Cargo de son véhicule électrique, soit un modèle de type utilitaire, à destination des professionnels. Selon Volkswagen : « C’est un concept de fourgonnette électrique idéal, en particulier pour les centres villes« .

Du côté du constructeur allemand, on prépare l’offensive électrique, avec un investissement massif de 44 milliards d’euros annoncé l’an dernier, et l’arrivée dans quelques mois en concessions du nouveau modèle ID.3, déjà très largement mis en avant par Volkswagen. Le constructeur prévoit de livrer plus de 100 000 véhicules par an en moyenne. Toujours du côté de la gamme ID., il y a quelques semaines maintenant, Volkswagen exhibait son concept ID BUGGY, un petit buggy 100% électrique.