Volkswagen compare l’ID.4 au Tesla Model Y

Par le passé, les dirigeants de Volkswagen avaient précisé que l’ID.4 allait concurrencer les Toyota RAV4 et Honda CR-V, mais sans surprise, il semblerait qu’ils aient également Tesla en ligne de mire. En effet, le patron de Volkswagen, Herbert Diess, a récemment affirmé qu’il avait essayé le Tesla Model Y, et qu’il le considérait comme un modèle de référence pour le développement des futurs modèles 100% électriques de Volkswagen.

Un document interne à Volkswagen a récemment fuité sur Internet, et nous y découvrons que la firme allemande a poussé très loin la comparaison entre son nouveau Volkswagen ID.4 et le Tesla Model Y.

En effet, on peut y observer que les deux modèles sont d’un gabarit assez similaire, malgré une allure résolument différente : Volkswagen note toutefois que l’ID.4 est 17 cm plus court que le Model Y, tout en offrant 6 cm de plus d’espace à bord pour les passagers. Le diamètre de braquage, une donnée très importante qui permet de juger sa maniabilité en ville, est plus court de 1,9 mètre, au bénéfice du SUV allemand.

Le constructeur de Wolfsburg met également en avant plusieurs points forts de son ID.4 par rapport au Model Y :

L’intérieur est de meilleure qualité, et le système d’infotainment embarqué est plus abouti

Le réseau de concessionnaires et garages Volkswagen est plus fourni

Le tarif est environ 10.000 € plus avantageux

… Mais le Model Y offre de bien meilleures accélérations, avec un 0 à 100 km/h abattu en 3,7 secondes (pour le modèle Performance) et 5,1 secondes (pour la version Grande Autonomie), contre 8,5 secondes pour l’ID.4. Tesla possède aussi un avantage indéniable avec son réseau de recharge rapide, avec les célèbres Superchargers, et quant au sujet de l’autonomie, il est encore un peu tôt pour se prononcer, car Tesla n’a pas encore homologué son Model Y pour l’Europe conformément aux normes WLTP.

Récemment présenté, le nouveau Volkswagen ID.4 est le tout premier SUV 100% électrique du constructeur allemand, qui vient agrandir la famille « ID » de véhicules électriques de la marque après la compacte Volkswagen ID.3, à l’essai sur Presse-Citron. Doté d’une motorisation de 204 chevaux et d’une batterie d’une capacité de 77 kWh, le nouvel ID.4 dispose d’une autonomie WLTP pouvant atteindre 520 km.