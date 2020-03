Volkswagen ID.3 : un prix inférieur à celui d’une voiture essence/diesel ?

Nouvelle Volkswagen ID.3 : pas assez chère, mon fils ?

Cet été, Volkswagen lancera en concessions sa petite ID.3, un véhicule 100% électrique, qui promet de « mettre l’électro-mobilité à la portée de nombreuses personnes« . Pour Volkswagen, l’objectif est de livrer pratiquement en même temps, dans toute l’Europe, les 30 000 précommandes de l’Édition Spéciale 1ST.

Une Volkswagen ID.3 qui se veut abordable donc, et la version de base, qui affiche une autonomie de 330 km, coûtera moins de 23 430 euros en Allemagne après déduction de la prime environnementale. Selon les calculs du constructeur allemand, en ce qui concerne les coûts de fonctionnement, les conducteurs de la Volkswagen ID.3 (en Allemagne toujours) économiseront environ 840 € par an.

« Le prix n’est plus un argument contre mais plutôt en faveur de la voiture électrique. Les offres de leasing facilitent la transition et réduisent l’incertitude. À l’avenir, la voiture électrique sera financièrement attractive, même sans subvention » explique Silke Bagschick, Directrice Ventes et Marketing, Ligne de produits Électro-Mobilité.

Au cours des prochaines années, le géant Volkswagen entend bien devenir le leader mondial du marché de l’électro-mobilité, un objectif pour lequel le groupe a décidé d’investir un total de 33 milliards d’euros d’ici à 2024. Sur ce montant, ce sont 11 milliards d’euros qui seront investis directement par la marque Volkswagen.

Après l’ID.3…. L’ID.4 !

Si la Volkswagen ID.3 arrive dans quelques mois maintenant en concessions, le constructeur allemand a déjà dévoilé une vision de son prochain modèle : ID.4. Un nouveau véhicule 100% électrique qui sera produit à l’usine de Zwickau avec un bilan neutre en carbone.

Rappelons que ce futur modèle ID.4 se veut le descendant direct du concept ID.CROZZ. Il s’agit du tout premier SUV 100% électrique de la marque allemande. Pour Volkswagen, l’ID.4 et l’ID.3 représentent des étapes importantes dans la réalisation de l’objectif de la marque qui souhaite devenir neutre en carbone d’ici à 2050, conformément à l’Accord de Paris sur le climat.