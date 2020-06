Volkswagen : les premières ID.3 seront livrées en septembre en Europe (mais avec certaines options manquantes)

Attendue initialement pour cet été, la petite ID.3 de Volkswagen, un véhicule 100% électrique, sera finalement livrée en septembre. Un nouveau véhicule qui promet de « mettre l’électro-mobilité à la portée de nombreuses personnes« . Pour Volkswagen, l’objectif est de livrer pratiquement en même temps, dans toute l’Europe, les 30 000 précommandes de l’Édition Spéciale 1ST.

Les premières Volkswagen ID.3 sur les routes en septembre

Dès le 17 juin prochain, il sera possible de déposer un acompte pour réserver officiellement sa future ID.3. Les clients pourront choisir entre deux options de livraison, à savoir une livraison au plus tôt, soit dans le courant du mois de septembre, soit une livraison un peu plus tardive, en fin d’année 2020.

Un choix qui a son importance, puisque Volkswagen explique : « Lors du lancement sur le marché en septembre, la fonction App Connect et la fonction de distance dans l’affichage tête haute n’auront pas encore été activées. » Certains utilisateurs vont donc préférer patienter quelques semaines supplémentaires, afin de pouvoir profiter de toutes les options d’entrée de jeu. Evidemment, une mise à jour gratuite permettra à ceux qui auront récupéré leur ID.3 dès septembre de disposer eux aussi de ces fonctionnalités.

Pour Thomas Ulbrich, membre du conseil d’administration de la marque Volkswagen : « Ces derniers mois, travailler dans les conditions difficiles de la pandémie a été un grand défi pour toute l’équipe ID.3. Le lancement imminent de l’ID.3 sur le marché est donc d’autant plus important ». Rappelons que Vokswagen indiquait récemment comment son ID.3 était « moins chère que les modèles comparables à combustion interne. »

Rappelons que la 1st Edition de la Volkswagen ID.3 disposera d’une batterie de 58 kWh, avec un moteur électrique qui génère une puissance de 150 kW, pour un couple de 310 Nm. Une version proposée à moins de 40 000 euros sur le marché allemand, tandis que la déclinaison « Plus » sera affichée de son côté à partir de 45 000 euros. Enfin, la version premium « Max » proposera de son côté le plein d’options, pour un prix inférieur à 50 000 euros.