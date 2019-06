WeShare : le service d’autopartage de Volkswagen est lancé, avec 1500 e-Golf

Le service d’autopartage selon Volkswagen

Le groupe Volkswagen a annoncé aujourd’hui WeShare, son nouveau service d’autopartage. Un service simple d’utilisation promet le constructeur, qui repose évidemment sur des véhicules 100% électriques. Pour le lancement, à Berlin, c’est une flotte de 1500 e-Golf qui est mise à disposition des utilisateurs.

Volkswagen précise que ce parc sera renforcé dès le début de l’année 2020 par 500 e-Up, sans oublier des exemplaires de la nouvelle ID.3 du constructeur, qui arrivera sur le marché mi-2020. Soulignons que WeShare est un système « free-floating », sans stations de location, qui fonctionne via une application. Volkswagen précise que, dans un premier temps, les véhicules WeShare seront récupérés et chargés par les employés du service WeShare lorsque le niveau de la batterie sera faible. Plus tard, les utilisateurs seront incités à recharger les véhicules eux-mêmes.

WeShare, côté tarifs

En ce qui concerne le prix, pour la période de lancement, les clients pourront bénéficier d’un tarif de 0,19 euro par minute. À compter du mois de septembre, les tarifs proposés seront répartis en trois catégories, avec un prix moyen de 0,29 euro par minute. A Berlin, le service WeShare va couvrir une zone d’environ 150 km² dans le centre-ville et au-delà de la ceinture périphérique ferroviaire de la ville.

Pour pouvoir utiliser WeShare, les clients devront posséder un smartphone et une carte de crédit, être âgés de 21 ans minimum, être titulaires du permis de conduire depuis au moins un an et disposer d’une adresse en Allemagne.

A l’heure actuelle, ce service WeShare est disponible uniquement du côté de Berlin, mais Volkswagen a d’ores et déjà annoncé un élargissement prévu pour 2020, à Prague dans un premier temps (avec Skoda) puis à Hambourg. Reste à savoir si ce nouveau service d’autopartage signé Volkswagen sera également lancé en France un jour. Rappelons que Volkswagen prévoit également de proposer bientôt un tout nouveau Combi… en version 100% électrique évidemment.