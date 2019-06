Volkswagen prévoit d’installer 36 000 points de charge en Europe, d’ici 2025

Vers 36 000 points de charge VW en 2025

Quelques jours seulement après avoir annoncé un nouveau record sur le tracé du Nürburgring avec son bolide ID.R, Volkswagen annonce l’installation en Europe de 36 000 points de charge pour les véhicules électriques, dont 11 000 pour la marque Volkswagen. Un projet de 250 millions d’euros, qui sera finalisé en 2025.

Concernant les points de charge à venir, Volkswagen précise : « Ils seront installés dans les usines Volkswagen et chez 3 000 distributeurs Volkswagen dans toutes les grandes villes. Avec son entreprise d’infrastructure de charge Elli (Electric Life) et son service de charge « We Charge », Volkswagen pénètre des secteurs commerciaux lucratifs associés à la charge des véhicules électriques. »

Selon le constructeur allemand, à l’avenir, pas moins de 70% des opérations de charge auront lieu au domicile ou au travail. De ce fait, à compter de 2020, l’entreprise Volkswagen Elli offrira des solutions de charge complètes aux entreprises et aux consommateurs afin de répondre à leurs besoins. Ces solutions comprendront notamment des WallBox (installation comprise) et de l’électricité verte.

Volkswagen va aussi mettre en place une infrastructure de charge rapide dans les zones urbaines. Les 28 premières stations de charge rapide non situées sur des autoroutes devraient entrer en service à Wolfsburg à la fin du mois de juin.

Des partenariats avec des chaînes de magasins sont également prévus, afin de permettre aux clients de charger leur véhicule pendant qu’ils font leurs courses. Un premier pas a été fait avec Tesco au Royaume-Uni et d’autres chaînes doivent suivre. Rappelons que Volkswagen propose déjà à la commande, son véhicule électrique ID.3.

Pour une recharge aussi simple que celle d’un smartphone

« L’infrastructure de charge va devenir un facteur crucial pour la percée rapide de l’électro-mobilité en Allemagne. Charger un véhicule électrique doit devenir aussi facile et normal que de charger son Smartphone. C’est la raison pour laquelle nous avons besoin d’un nombre beaucoup plus important de stations de charge dans les espaces publics et de règles simples pour l’installation de WallBox privées. Volkswagen a l’intention d’envoyer un signal fort en s’impliquant dans le développement des infrastructures de charge à tous les niveaux« , explique Thomas Ulbrich, membre du Directoire de la marque Volkswagen en charge de l’Electro-Mobilité.

Rappelons que Volkswagen va également installer 400 stations de charge rapide avec près de 2 400 points de charge le long des principales routes et autoroutes d’Europe d’ici à 2020, sous l’égide d’IONITY.