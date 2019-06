[Vidéo] Volkswagen pulvérise le record du Nüburgring, avec son ID.R 100% électrique

Volkswagen se pavane en ID.R sur le Nürburgring

Après avoir établi des records à Pikes Peak et sur le tracé de Goodwood, la Volkswagen ID.R a décidé de s’attaquer à un circuit on ne peut plus emblématique : le Nürburgring. Avec un certain Romain Dumas à son bord, le bolide électrique du constructeur a pulvérisé le précédent record, avec un temps de 6:05.336 minutes très précisément, pour une vitesse moyenne de 206,96 km/h. Le précédent record était détenu par la Nio EP9, avec un temps de 6,45:900.

Pour Volkswagen, il s’agit évidemment de démontrer les performances offertes par la mobilité électrique, tout en rappelant que le constructeur propose lui aussi une toute nouvelle gamme de véhicules zéro émission, avec le lancement tout récent des précommandes d’une certaine ID.3.

Un bolide zéro émission de 680 ch

Rappelons que la Volkswagen ID.R est animée par deux moteurs électriques, chacun sur un essieu, pour une puissance totale de 680 ch, et 650 Nm de couple. Cette version « Nürburgring » disposait d’un kit aérodynamique spécifique, avec un système de DRS. De quoi permettre au bolide de s’affranchir du 0 à 100 km/h en seulement 2,25 secondes…

« La Nordschleife du Nürburgring n’est pas seulement le circuit de course le plus exigeant du monde, c’est aussi le test ultime pour les véhicules de série« , déclare Herbert Diess, Président du Directoire du Groupe Volkswagen. « L’ID.R a relevé ce défi avec brio et a réalisé le tour sans émission le plus rapide de tous les temps. Preuve supplémentaire de ses performances impressionnantes, l’e-mobilité de Volkswagen peut désormais fièrement revendiquer le titre « Nürburgring Approved ». »

Rappelons que Volkswagen prévoit de livrer plus de 100 000 véhicules par an en moyenne. En ce qui concerne la nouvelle gamme ID., il y a quelques semaines maintenant, Volkswagen exhibait un concept ID BUGGY, soit un petit buggy 100% électrique. Un concept descendant directement des légendaires Dune-Buggies, et basé sur la plateforme maison MEB (comme la future Seat El-Born, elle aussi 100% électrique).