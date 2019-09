Volkswagen va proposer un système de conversion électrique pour sa Coccinelle

Volkswagen veut électrifier sa légendaire Coccinelle

Alors que Porsche vient tout juste de lever le voile sur son premier véhicule 100% électrique Taycan, voilà que Volkswagen annonce la mise en place d’un concept d’électrification de véhicules historiques, à commencer par sa Coccinelle.

De quoi transformer cette dernière en e-Coccinelle donc, avec une motorisation électrique de 82 ch, permettant d’atteindre une vitesse de pointe de 150 km/h. Côté batterie, on retrouve un total de 14 modules de 2,6 kWh, soit de quoi effectuer environ 200 km selon le constructeur. Côté recharge, Volkswagen indique que cette version électrique peut stocker assez d’énergie pour effectuer un trajet supérieur à 150 km après une recharge d’environ une heure.

L’annonce de ce programme de conversion sera célébrée avec une version proche de la production de l’e-Coccinelle à l’occasion du Salon International de l’Automobile à Francfort, qui débute dans quelques jours.

Une conversion gérée par eClassics

Le constructeur allemand indique que la motorisation électrique, la boîte de vitesses à un seul rapport et le système de batterie sont basés sur la nouvelle Volkswagen e-up! Si Volkswagen fournit les pièces de production, c’est la société eClassics qui est chargée d’effectuer la conversion. Le groupe précise que la prise de poids résultant de ce système d’électrification (1280 kg au total) nécessite l’adaptation et le renforcement du châssis et des freins de la Coccinelle.

Pour Thomas Schmall, membre du Directoire de Volkswagen : « Nous proposons aux propriétaires de Coccinelle une solution de conversion professionnelle reposant sur l’emploi de pièces de production de la plus haute qualité. La Coccinelle électrifiée combine le charme de notre voiture ancienne et la mobilité du futur« .

Du côté de chez Volkswagen, on envisage déjà le futur avec ce concept d’électrification de véhicules historiques. « Nous travaillons déjà ensemble pour préparer la plateforme du Combi, et une e-Porsche 356 pourrait également voir le jour à l’avenir » indique notamment la marque. Evidemment, l’utilisation de la plateforme MEB de la marque sera sans aucun doute utilisée pour améliorer à la fois performances et autonomie.