Votre livreur a sans doute goûté votre nourriture…

Les livraisons ont connu un vrai boom ces dernières années. Qu’il s’agisse de Uber Eats, Frichti ou encore Deliveroo, il y en a pour tous les goûts, dans de nombreux pays à l’heure actuelle. On peut même se faire livrer des cookies personnalisés ! C’est pratique quand on a pas envie de sortir de chez soi ni de cuisiner. En quelques minutes, depuis son smartphone, on peut choisir un plat tout prêt, qui arrivera souvent en moins d’une heure.

La vengeance de la livraison

Mais tout n’est pas forcément aussi rose derrière les fourneaux. Ou plutôt entre les fourneaux et votre appartement. En effet, Restaurant Business, a mené une enquête aux Etats-Unis, auprès de plus de 1500 clients d’applications de livraison et de 500 livreurs. Autant dire que les résultats se révèlent plutôt surprenants.

Ainsi, 21% des clients ont peur que leur livreur se permette de grignoter leur plat en chemin. Vous pensez qu’ils sont paranos ? Pas tant que ça en fait puisque 28% des livreurs ne seraient pas capables de résister à l’envie de goûter un plat !

Cette étude permet aussi de faire surgir des méthodes pour éloigner ces comportements et/ou ces craintes. En effet, les consommateurs aimeraient que les restaurants misent pour des boîtes qui ne peuvent pas être ouvertes sans que cela soit visible.

Parmi les autres comportements qui posent problèmes aux clients, on trouve le fait qu’un livreur ne quitte pas son véhicule (34%), ou qu’il n’aille pas jusqu’à l’appartement (29%). 17% des clients signalent même que les livreurs déposent parfois la nourriture à la porte sans échanger avec eux.

Les livreurs se plaignent eux du manque de pourboires pour 60% d’entre eux, du manque d’informations claires des clients (39%), du délai pour ouvrir la porte (33%) ou encore qui ne répondent pas au téléphone (37%). Enfin 54% des livreurs admettent être tentés par l’odeur de la nourriture transportée.