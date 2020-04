Votre smartphone Android vient peut-être de recevoir la mention « Netflix HDR Approved »

Netflix « récompense » de nouveaux smartphones Android

Depuis quelques années maintenant, Netflix propose du contenu en 4K HDR, dont on peut profiter pleinement depuis une Smart TV compatible… mais pas seulement ! En effet, certaines tablettes et certains smartphones permettent eux aussi de profiter de cette qualité d’image supérieure. Sur son site officiel, Netflix liste les différents terminaux compatibles avec le HDR10 et le Dolby Vision. Certaines Smart TV ont également l’honneur d’être certifiées par Netflix, avec des télécommandes qui intègrent directement une touche dédiée à la platforme de streaming.

Si, en plus des iPhone, le LG G6, le Honor 10, le Huawei P20, les Google Pixel 3 et 4, les Razer Phone et autres OnePlus 7 et 7 Pro étaient déjà compatibles, Netflix vient d’ajouter une flopée de nouveaux à sa « white list« .

Ainsi, les détenteurs d’un Oppo Reno 3 / Reno 3 Pro, Sony Xperia 1, Xperia 5, Xperia XZ1 Compact, Xperia XZ2 Compact, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Lite, Xiaomi Mi Pro 10 et Xiaomi Mi Note 10 Lite peuvent dès à présent profiter d’une expérience Netflix enrichie, avec le HDR10 pour tous les terminaux Xiaomi et le Xperia 1 (version 2).

Rappelons que pour profiter pleinement de Netflix en HDR, il faut disposer de la version 5.0 (ou supérieure) de l’application, d’un terminal compatible, mais aussi (et surtout) d’un abonnement Netflix Premium Ultra HD 4K. Un abonnement facturé au prix de 15,99 euros/mois, et qui permet, outre la qualité d’image supérieure, de télécharger des vidéos sur 4 smartphones/tablettes et de regarder Netflix sur 4 écrans à la fois.

Rappelons toutefois que depuis le mois de mars, et à la demande de l’UE, Netflix réduit sa bande passante pour éviter de saturer Internet. C’est le cas également de la plateforme Disney+, dont la 4K n’est pas disponible durant le confinement. Idem du côté de chez YouTube, chez Facebook ou même chez PlayStation, qui a réduit la vitesse de téléchargement de son PS Store.