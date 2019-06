Vous avez jusqu’à ce soir pour gagner 5000€ grâce à Amazon Music 🔥

Du 27 mai au 10 juin (ce soir 🔥), Amazon met en place le concours « la playlist à 5000€ » sur Amazon Music. Pour participer, c’est très simple :

Créez un compte sur Amazon Music Unlimited ici. Si vous avez déjà un compte, c’est parfait, si vous n’en avez pas, vous bénéficiez de 30 jours d’essai gratuit

Rendez-vous sur cette playlist, et écoutez-la pendant au moins 30 secondes

Patientez jusqu’au tirage au sort

Un gagnant sera tiré au sort le 17 juin et gagnera un bon d’achat de 5000€ TTC sur Amazon. Dix autres gagnants se verront remettre le second prix, une enceinte Bose Soundtouch 20 III Black d’une valeur de 399€.

Le service Amazon Music Unlimited vous propose plus de 50 millions de titres en ligne, et est un concurrent frontal de Deezer et Spotify. Vous pouvez découvrir notre test du service ici. Le service est différent du service Amazon Prime Music, qui est compris avec l’abonnement Prime, et donne accès à 2 millions de titres. Il est facturé 9,99€ par mois, et un compte famille (jusqu’à 6 membres) est disponible pour 14,99€ par mois. Ce dernier vous donne aussi droit à une enceinte Amazon Echo Dot à 0,99€ lors de la souscription. Les deux comptes (Music Unlimited et Prime Music), vous permettent de participer, vous pouvez donc tenter votre chance si vous être un membre Prime.

Ce concours permet à Amazon de faire tester son service à beaucoup d’utilisateurs, et vous pouvez bien sûr résilier votre abonnement après la fin du concours, ce qui se fait en un seul clic depuis l’interface (le tuto est aussi sur notre test).

Sans vouloir vous spoiler, le contenu de la playlist parle de lui même avec des titres comme Money, Money, Money, Moneyou encore Ah, si j’étais riche. Clin d’oeil marrant du géant. Alors qu’achèterez-vous si vous gagnez les 5000€ ? Plutôt 5 Samsung Galaxy S10+ ou 4 iPhone XS ?

Fin du concours à 23h59 ce soir, dépêchez-vous si vous voulez en profiter.

Je tente ma chance