Vous ne rêvez pas, voici un van électrique Porsche

En ces temps difficiles pour l’automobile sportive, Porsche a cherché dans ses tiroirs pour nous dévoiler quelques-unes de ses études de style jamais évoquées. Dans un livre intitulé « Porsche Unseen », la firme de Stuttgart dévoilera au fil des mois certains de ses concepts inconnus du grand public et imaginés ces cinq dernières années.

En parallèle à la LMP1 de route, la 919 Street qui a affolé la toile cette semaine, Porsche a aussi montré un mystérieux prototype de van électrique. Il est rouge, rappelle les véhicules d’assistance de Porsche sur la base de Volkswagen Combi, et assure n’être qu’une maquette sans futur. Si l’arrivée des SUV chez les constructeurs de voitures de sport avait était mal reçue, on apprécierait presque voir arriver cet utilitaire délirant.

Voiture/lieu de vie

Comme l’évoquaient nos confrères de l’Automobile Propre, ce concept fut imaginé en 2018, une période où Porsche travaille d’arrache-pied sur son premier modèle électrique : le Taycan (lire notre essai). En imaginant cette maquette de Volkswagen T1 rebadgé Porsche et avec entre 435 et 625 chevaux en électrique, qu’est-ce que cela pourrait donner ? Bien que Porsche possède une clientèle et une communauté de passionnés « puristes » quant aux valeurs de l’automobile sportive, le constructeur de Stuttgart nous a habitué ces dernières décennies avec des modèles mettant la priorité sur le confort de conduite plutôt qu’aux agréments sportifs.

Alors est-ce que Porsche suivra la stratégie de Tesla, avec un modèle à cheval entre le SUV et le monospace pour pouvoir proposer une voiture/lieu de vie dans sa future gamme 100 % électrique ? Certains dirons que Porsche n’a jamais choisi de présenter ce concept, ce qui en dit long sur son intérêt. D’autres, que Porsche en a tout de même étudié le style, sans chercher à en faire un simple effet d’annonce à sa communauté. La nostalgie des véhicules d’assistance d’antan, une potentielle source d’inspiration pour nos voisins allemands ?