Vous pourrez bientôt rouler en Fiat 500 et Fiat Panda Mild-Hybrid !

Les Fiat 500 et Panda en mode « Hybrid »

Fiat (aussi) compte bien électrifier sa large gamme de véhicules, et le constructeur italien va proposer, dès ce premier trimestre 2020, des versions Mild Hybrid de sa Fiat 500, ainsi que de la Fiat Panda City Cross. Deux modèles qui seront propulsés par le nouveau moteur 3 cylindres de la famille FireFly, combiné à un alterno-démarreur 12 volts pour une puissance de 70 ch.

Ces nouveaux modèles disposeront d’un système BSG monté directement sur le moteur. Le système récupère l’énergie lors du freinage et de la décélération, la stocke dans une batterie au lithium d’une capacité de 11 Ah et l’utilise, à une puissance maximale de 3 600 W, pour redémarrer le moteur en mode Stop & Start et l’assister pendant l’accélération. Un moteur Mild Hybrid associé à une nouvelle évolution de la transmission manuelle à 6 vitesses.

À l’intérieur, Fiat annonce que le revêtement des sièges est fidèle à la philosophie de développement durable de l’ensemble du projet. Ces derniers seront les premiers du secteur automobile à être réalisés en fil Seaqual, dont le tissage permet d’obtenir un matériau spécifique, certifié par Seaqual, et dérivé de plastique recyclé. Le constructeur promet également l’application de colorants et de finitions respectueuses de l’environnement, basées sur l’économie d’eau et d’énergie.

Du côté de chez Fiat, on précise : « Fiat 500 et Fiat Panda sont les deux icônes complémentaires de la marque Fiat, représentatives de la mobilité urbaine en Europe, avec environ 400 000 unités vendues chaque année. Désormais, avec la technologie Mild Hybrid, Fiat 500 et City Cross contribueront de manière significative à une conduite urbaine plus durable. »

Prix et disponibilité

La nouvelle Fiat 500 Mild Hybrid est dès à présent disponible à la commande en France, à partir de 14 990 euros. De son côté, la Fiat Panda City Cross Hybrid sera proposée dans les prochains jours, avec des premières livraisons prévues dans le courant du premier trimestre 2020. Au passage, Fiat confirme l’entrée en production prochaine, à Turin, de la nouvelle Fiat 500 100% électrique.