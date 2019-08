Vous pouvez demander à Google Assistant de lire vos messages sur WhatsApp, Telegram, Slack, etc.

Sur Android, Google Assistant vous permet déjà de réaliser de nombreuses tâches sur votre smartphone avec des commandes vocales, sans utiliser l’écran tactile. Et bientôt, vous pourrez également utiliser l’assistant numérique pour consulter vos messages et y répondre, le tout avec les commandes vocales.

En réalité, cette fonctionnalité était déjà disponible, mais uniquement pour les messages reçus sur les applications de Google : Android Messages et Hangouts.

Néanmoins, d’après plusieurs médias, dont le site XDA, Google serait en train de déployer une mise à jour qui permettra également à Google Assistant de lire et de répondre aux messages reçus sur les applications tierces comme WhatsApp, Telegram ou encore Slack. Auparavant, lorsqu’on demandait à Assistant de lire les messages, seuls les messages reçus sur Android Messages et sur Hangouts étaient pris en compte.

Google Assistant can now read and reply to messages from WhatsApp, Telegram, Slack, others https://t.co/17dHFR093N pic.twitter.com/nWD9qHaNNm

— Android Police (@AndroidPolice) August 2, 2019