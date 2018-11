Vous pouvez désormais jouer au startupper des trottinettes électriques

Un deal intéressant sur le papier de Bird

Vous vous rêvez en Steve Jobs de la trottinette électrique ? En visionnaire des transports urbains nouvelle génération ? Vous pensez faire des millions en louant ces petits appareils à vos concitoyens ? N’allez pas plus loin, Bird est la solution pour vous !

L’entreprise propose en effet de vous vendre des véhicules que vous pourrez louer ensuite. Vous aurez le droit de modifier les engins, disposerez d’un accès au réseau des chargeurs et des techniciens de l’entreprise. L’API Open Map vous permettra aussi d’afficher vos véhicules sur la carte de Bird. En échange ? En dehors du coût initial, vous devrez verser une commission de 20% sur le coût de chaque trajet qui sera ensuite fait avec ces différents engins. Bon on ne va pas se mentir, cela ressemble quand même à un nouveau stade dans la sous-traitance. On doute que vous arriviez à faire fortune.

Attention aux petites lignes quand même

Qui pourrait être intéressé ? Des entrepreneurs prêts à faire des investissements importants, mais aussi des boutiques qui font de la location de vélo ou de trottinettes. Cela peut dans un cas de ce genre représenter une alternative séduisante. Bird annonce d’ailleurs que les équipements seront vendus à prix coûtant, une précision qui peut sans doute jouer un rôle.

Selon le communiqué de Bird, il y aurait un véritable intérêt puisque 300 personnes se seraient déjà renseignées sur la plateforme. Toutefois, attention tout de même à prendre bien compte toutes les petites lignes invisibles. On peut notamment penser aux réglementations locales qui sont de moins en moins tolérantes face aux abus. Paris en donne un parfait exemple.

Et si vous voulez juste louer une trottinette électrique et rien d’autre, on a une liste qui recense les différents services selon l’endroit où vous vous trouvez dans le monde…

