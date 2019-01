Vous voulez acheter un meuble sur Amazon ? Essayez-le d’abord avec le simulateur Showroom !

Si vous faites des achats en ligne, vous connaissez sûrement le scénario catastrophe qui consiste à recevoir votre colis, à le déballer… Et à vous apercevoir qu’il ne correspond pas à ce que vous attendiez. S’il s’agit d’un meuble, le problème est d’autant plus gênant, surtout lorsque le mobilier en question est encombrant ou qu’il a coûté cher.

Heureusement, Amazon a trouvé LA solution pour pallier à ce souci déjà rencontré par de nombreux acheteurs. La firme de Jeff Bezos avait déjà présenté un logiciel pour « tester » une installation en réalité augmentée avec un smartphone, et propose maintenant un système similaire sans AR, et donc plus accessible.

Amazon Showroom : essayez avant d’acheter

Disponible à cette adresse, le nouveau service Amazon Showroom permet ainsi à n’importe qui de choisir un meuble parmi le catalogue de la marketplace, et de le mettre en situation dans un décor, où la couleur du sol et celle des murs peuvent aussi être modifiées pour coller à l’intérieur de chacun.

Similaire à ce que propose Airbnb pour découvrir ses appartements avant de les réserver, cette nouveauté est compatible avec des centaines de produits disponibles sur Amazon : canapés, lampes, tables basses, guéridons, cadres décoratifs et fauteuils peuvent ainsi être testés.

Amazon, en pleine forme

Si le chiffre d’affaires de la société valorisée plus de 770 milliards de dollars à l’heure où j’écris ces lignes se porte très bien, c’est aussi car elle fait appel à de nombreuses innovations pour se développer et proposer régulièrement de nouveaux services à ses utilisateurs, que ce soit sur ordinateur ou sur mobile.

Sur Showroom, il est possible de sauvegarder les designs que l’internaute imagine, et, bien évidemment, de les ajouter à son panier pour en faire l’acquisition. Un vecteur de croissance non négligeable, et qui plus est, déjà disponible en France. Allez-vous l’essayer ?