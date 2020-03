Westworld : un caméo très surprenant au programme de l’épisode 2

Depuis le 15 mars dernier aux Etats-Unis et le lendemain en France, on peut découvrir sur HBO et OCS la 3e saison de la série de science-fiction Westworld. Un programme qui s’est déjà révélé particulièrement réussi au cours des dernières saisons, malgré quelques inégalités. Mais, le second épisode, Winter Line avait une incroyable surprise en stock. Concrètement, c’est un dragon, tout droit venu de Game of Thrones qui s’est affiché à l’écran, les puristes ont même reconnu qu’il s’agissait du dernier fils encore en vie de Daenerys Targaryen : Drogon.

Westworld à la sauce corporate et plus encore

La scène se déroule alors dans un laboratoire de l’entreprise. La scène ne dure qu’une dizaines de secondes à l’écran, mais impossible de passer à côté. On a beau se frotter les yeux, rien n’y sert, ce gigantesque dragon est bien là, niché derrière une vitre de plexiglas (et pas vraiment à l’échelle réelle).

Au-delà de Drogon, Westworld compte aussi dans cette scène avec David Benioff et D.B. Weiss, les créateurs du show médiéval tiré des livres des George R.R. Martin. Les deux réalisateurs, qui sont désormais haïs de nombreux fans de Game of Thrones, incarnent des techniciens qui veulent emmener le dragon au Costa Rica.

Si ce caméo doit essentiellement à une dimension corporate, on parle ici de deux programmes de la chaîne HBO, Jonathan Nolan et Lisa Joy sont aussi des amis des deux réalisateurs. Dans une interview à Variety, on découvre même que George R.R Martin aurait milité pour l’ouverture d’un parc Game of Thrones à l’intérieur de Westworld. Mais l’idée a été jugée non réalisable par la série, sans aucun doute pour des raisons budgétaires. Si Game of Thrones avait duré un peu plus longtemps, l’idée aurait sans doute eu plus de chances de voir le jour…