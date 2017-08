WordPress intègre PayPal pour permettre aux blogueurs de vendre en ligne

L’offre payante de WordPress.com devient encore plus intéressante. Après avoir ouvert ses portes aux plug-ins tiers, la plateforme propose maintenant une intégration de PayPal qui devrait faciliter les transactions via les blogs (et donc la monétisation de ceux-ci).

Désormais, il sera plus facile pour un blogueur qui utilise WordPress.com (les sites hébergés par Auttomatic, à ne pas confondre avec les sites WordPress chez d’autres hébergeurs) de gagner de l’argent en vendant des produits ou des services.

En effet, WordPress vient d’annoncer l’intégration de PayPal sur sa plateforme. Actuellement, cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs payants.

Cependant, il est possible que la fonctionnalité débarque aussi chez les utilisateurs gratuits. WordPress.com précise en effet que pendant qu’il améliore le produit, l’intégration est réservée aux membres Premium et Business Plan.

Comme vous pouvez le voir sur l’animation ci-dessous, l’intégration du bouton PayPal est très simple. Il suffit d’ouvrir une nouvelle publication, et de choisir le bouton PayPal dans l’insertion de contenu.

WordPress demande également quelques renseignements ainsi que l’adresse à laquelle l’argent doit être viré.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, les blogs WordPress.com deviennent encore plus intéressants. Ceux-ci sont recommandés aux personnes qui cherchent la simplicité. Mais par rapport aux sites qui utilisent le code open-source de WordPress.org et qui sont hébergés par des sociétés comme OVH, il y a moins de possibilité de personnalisation.

Mais Auttomatic apporte de plus en plus de possibilités aux blogs hébergés sur WordPress.com (et notamment à ceux qui souscrivent à ses abonnements payants).

Très récemment, la plateforme a également ouvert ses portes aux plug-ins tiers, ce qui permet d’utiliser les outils populaires tels que Yoast SEO.