WordPress permettra bientôt de mettre à jour automatiquement thèmes et plugins

Un mode « auto-update » pour WordPress

Si WordPress reste le CMS le plus populaire au monde, cela ne l’empêche pas d’être également très prisé par les hackers, qui profitent généralement de la moindre vulnérabilité. Des failles en général causées par certains plugins, dont la mise à jour est souvent très vite proposée par le développeur, mais pas toujours appliquée par l’administrateur…

Du côté de chez WordPress, on travaille actuellement sur une nouvelle fonction de mise à jour automatique. De cette manière, les équipes WordPress espèrent rendre les tentatives de hack plus compliquées, puisque les plugins et thèmes seront constamment mis à jour, sans la moindre intervention manuelle de la part de l’administrateur, comme c’est le cas aujourd’hui.

Concrètement, une fois la fonction disponible, il suffira pour l’administrateur de cocher, dans la partie Administration, les plugins pour lesquels il souhaite activer ce mode « auto-update« . De cette manière, dès qu’une mise à jour sera disponible, cette dernière sera téléchargée et installée automatiquement, afin d’éviter que l’ancienne version d’un plugin, donc vulnérable, ne reste en ligne trop longtemps. A noter qu’il sera possible de sélectionner manuellement les thèmes et plugins à passer en mode « automatique« , et de « forcer » une mise à jour en cas de besoin.

Un code présent dans le CMS depuis…2013 ?

Soulignons que le code derrière cette fonction est présent (mais inactif) au sein de WordPress depuis la version 3.7, lancée en 2013. Depuis, les mise à jour de sécurité mineures (core updates) sont installées automatiquement, mais une action de la part de l’administrateur est indispensable pour toute mise à jour plus importante. Selon toute vraisemblance, la disponibilité de cette fonction de mise à jour automatique devrait être incluse dans la prochaine version 5.5 de WordPress.

A noter qu’il existe déjà un plugin WordPress AutoUpdates, proposé en phase bêta et mis au point par la WordPress Team, mais son utilisation est fortement déconseillée.