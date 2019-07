Xbox Games with Gold : voici les (excellents) jeux gratuits de juillet

Du très bon pour les Xbox Games with Gold en Juillet

Il y a quelques jours à peine, PlayStation annonçait son tandem de jeux PS4 offerts aux abonnés PS Plus en juillet, avec du foot et de la course automobile old school au programme. Aujourd’hui, c’est au tour de Microsoft de répliquer, en officialisant les différents jeux offerts avec son programme Game with Gold, réservé aux abonnés Xbox Live Gold.

Du côté de chez Microsoft, ce sont quatre jeux qui vont être proposés aux joueurs sur le mois de juillet, avec deux titres Xbox 360 (mais jouables sur Xbox One évidemment) et deux titres issus du catalogue Xbox One. Du côté de l’ancienne génération, les plus petits seront certainement ravis de pouvoir (re)jouer à Bienvenue chez les Robinson (téléchargeable du 16 au 31 juillet), tandis que les plus grands retrouveront avec plaisir l’intemporel Castlevania : Symphony of the Night (téléchargeable du 1er au 15 juillet), lancé initialement sur PSOne et SEGA Saturn.

En ce qui concerne les jeux Xbox One, on retrouvera le toujours aussi excellent Inside (du 1er au 31 juillet), un titre indépendant particulièrement sombre basé sur un petit garçon qui tente d’échapper à une société tyrannique. Il s’agit de la « suite » spirituelle du non moins excellent Limbo. Parallèlement, les joueurs Xbox One pourront aussi télécharger Big Crown Showdown, un jeu de combats médiévaux en ligne assez déjanté.

Du côté de chez Microsoft, rappelons que le récent E3 2019 a permis au géant américain d’officialiser son tout nouvel abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Une formule qui cumule les avantages du Xbox Live Gold avec ceux du service Xbox Game Pass, qui permet d’accéder à plus d’une centaine de jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One. A noter qu’il ne s’agit pas là d’un système reposant sur du streaming, contrairement à ce que proposera Google en fin d’année avec son offre Stadia.