Xbox One X : les meilleurs jeux pour profiter de « la console la plus puissante au monde »

Vous venez de (ou allez bientôt) déballer votre Xbox One X et vous vous demandez quels sont les jeux qui justifient pleinement leur mention « Enhanced for Xbox One X » ? Presse-Citron vous apporte quelques réponses.

Quels jeux pour votre Xbox One X ?

Disponible depuis le 7 novembre dernier, lade Microsoft embarque une architecture ultra-poussée, afin de permettre aux développeurs d’éviter autant que possible les concessions techniques, et aux joueurs d’apprécier les meilleures versions des jeux, notamment ceux des éditeurs tiers, la Xbox One X étant incontestablement plus puissante que la PS4 Pro de Sony. Une Xbox One X qui permet de profiter de nombreuses améliorations (plus ou moins palpables selon les jeux), à condition bien sûr que ces derniers aient bénéficié d’un précieux patch leur apportant la mention « Enhanced for Xbox One X« . Microsoft accorde ainsi une totale liberté aux développeurs, qui peuvent donc mettre au point la version « Premium » de leur choix, certains mettant l’accent sur la 4K native, d’autres sur les précieux 60 fps, d’autres sur un subtil mélange de l’ensemble… Au fil des semaines/mois, de nouveaux jeux « Enhanced for Xbox One X » rejoindront le catalogue, mais la dernière-née de Microsoft propose déjà quelques belles expériences pour cette fin d’année 2017.

Forza Motorsport 7

Le possesseur de Xbox One X peut difficilement passer à côté de Forza Motorsport 7. Non seulement le titre fut l’un des premiers à bénéficier du patch Enhanced, mais le jeu de Turn 10 affiche une forme assez éblouissante ici, avec un nouvel affichage 4K toujours à 60 fps, mais aussi un effet HDR de toute beauté et de nombreuses améliorations diverses et variées qui forcent le respect. Evidemment, malgré sa puissance technique, le réfractaire aux jeux de course ne sera pas forcément séduit par ce Forza Motorsport 7. Toujours est-il que le jeu constitue une sacrée démonstration de force pour la Xbox One X.

Rise of the Tomb Raider

Disponible depuis la fin d’année 2015, Rise of the Tomb Raider reste encore aujourd’hui un excellent titre pour le fan d’aventure/exploration/action. Malgré son (vieil ?) âge, le titre signé Crystal Dynamics dispose d’un patch « Enhanced », bien aidé en amont par les versions PC et PS4 Pro. Toutefois, sur Xbox One X, le jeu affiche une technique encore plus aboutie (que sur PS4 Pro), avec la possibilité pour le joueur d’opter pour un rendu 4K, un rendu 60 fps ou un subtil mélange des deux. A ce petit jeu, il est intéressant de noter que nombreux sont ceux qui vont privilégier naturellement l’affichage « Fluidité », apportant un très net gain en terme de confort de jeu.

Assassin’s Creed Origins

Après une année off, la saga Assassin’s Creed signe son grand retour en 2017 avec Origins, qui emmène les joueurs au coeur de l’Egypte Antique. Un cadre de jeu à la fois vaste et très riche, parfaitement mis en lumière sur Xbox One X, avec un affichage d’une beauté juste époustouflante. Outre le gigantisme de l’aire de jeu, Ubisoft a tiré profit de la puissance de la Xbox One X pour proposer une résolution plus élevée, ainsi qu’un niveau de détails plus poussé, pour des environnements d’une authenticité à couper le souffle. A cela s’ajoute un jeu magnifiquement revu et corrigé, pour ce qui constitue l’un des meilleurs épisodes de la série, et accessoirement l’un des meilleurs jeux de 2017… encore « meilleur » sur Xbox One X donc.

Call of Duty WWII

Pas de répit en revanche pour la saga Call of Duty, et après un Infinite Warfare très (trop ?) futuriste, Activision a décidé de ramener les joueurs au coeur de la Seconde Guerre Mondiale. Un jeu d’une qualité incontestable, avec une campagne solo à la fois réaliste, cruelle et intense, mais aussi un mode multi toujours aussi dense, sans oublier un mode Zombie très fun. A cela s’ajoute une compatibilité Xbox One X qui permet là encore de profiter d’une résolution plus élevée, sans oublier un mode HDR très réussi, sans jamais nuire à la fréquence de 60 fps. Un opus qui signe le grand retour de la saga Call of Duty, avec quelques séquences particulièrement mémorables.

La Terre du Milieu : L’Ombre de la Guerre

On le savait depuis l’annonce de la Xbox One X, La Terre du Milieu : L’Ombre de la Guerre a rapidement rejoint le catalogue des jeux dotés de la mention « Enhanced ». A l’instar de Rise of the Tomb Raider, ce dernier permet d’opter entre un mode favorisant la résolution ou la qualité générale de l’affichage. Un jeu qui permet de profiter d’un affichage 4K sur une Smart TV compatible, mais qui offre également son lot d’améliorations sur un écran Full HD (comme beaucoup de jeux Enhanced), via la technique du SuperSampling.

Project CARS 2

Lancé le 22 septembre dernier, Project CARS 2 fait partie du trio de simulations automobiles sorties cette fin d’année, avec Forza Motorsport 7 et Gran Turismo Sport, sans oublier F1 2017 (dans un genre différent). Récemment, le jeu signé SlightlyMad Studios a reçu son patch Xbox One X, offrant là encore aux joueurs la possibilité d’opter pour trois modes d’affichage distincts, mettant l’accent sur la résolution, la qualité visuelle ou le framerate. A noter qu’une version de démonstration du jeu est disponible depuis peu, l’occasion de tester ce Project CARS 2 sans débourser le moindre centime.

Gears of War 3 (Xbox 360)

A l’instar des autres Xbox One, le modèle X est évidememnt rétrocompatible Xbox 360 et Xbox. Certains titres profitent d’ailleurs d’un mode « Enhanced », c’est le cas de Gears of War 3 qui bénéficie notamment d’un nouvel antialiasing et d’une section visuelle plus détaillée. D’autres titres issus du catalogue Xbox 360 sont dans le même cas, notamment Halo 3 ou récemment Fallout 4 pour ne citer qu’eux. Evidemment, Gears of War 4 bénéficie lui aussi d’un patch Enhanced, apportant notamment la possibilité de jouer avec des graphismes améliorés ou une fréquence d’affichage plus élevée.

Killer Instinct

Il faisait partie du line-up de la Xbox One en 2013, et Killer Instinct est toujours en vie sur Xbox One X, avec un jeu qui a bénéficié d’un suivi assez incroyable de la part de Microsoft. Avec la Xbox One X, le jeu franchit le cap de la 4K, tout en conservant ses 60 fps.

Star Wars Battlefront II

Edité par Electronic Arts, Star Wars Battlefront II permet de profiter d’une toute nouvelle campagne solo, mais aussi d’un multijoueur très complet, entâché toutefois par la polémique Loot Box. Sur Xbox One X, le jeu profite d’un rendu optimisé, avec la compatibilité HDR bien sûr, mais aussi un affichage très (très) léché, et notamment des phases de gunfights d’un intensité assez phénoménale. Certes, la puissance de la machine ne permet pas encore de corriger l’interface un peu pompeuse et les chargements longuets, mais l’amateur de la saga en prendra littéralement plein les mirettes. Notre test complet est disponible à cette adresse.

The Witcher III : Wild Hunt

Disponible lui aussi depuis quelques années maintenant, The Witcher III a néanmoins bénéficié récemment d’un patch PS4 Pro, et bien sûr d’une mise à jour Xbox One X. Sur la console de Microsoft, le jeu est proposé en 4K, avec de nombreux ajustements visuels, notamment de meilleures ombres et une meilleure occlusion ambiante. Les textures ont également été réhaussées, tout comme les performances générales. Rappelons qu’au-delà de ces améliorations techniques, The Witcher III reste l’un des meilleurs jeux de type RPG/action de ces dernières années. Pour les amateurs du genre, détenteurs (ou non) de Xbox One X, il serait juste criminel de passer à côté, sans compter le fait que ce dernier est désormais trouvable à environ 20 euros en boutiques.

Wolfenstein II : The New Colossus

Parce qu’il n’y a pas que dans Call of Duty que l’on peut casser du nazi, cette fin d’année 2017 a vu le retour de la saga Wolfenstein, avec un nouvel opus baptisé The New Colossus. Un FPS 100% solo, qui permet de vivre une aventure absolument éblouissante, tant sur le fond que sur la forme, avec un titre complètement déjanté, à la fois violent, drôle, choquant, émouvant, et qui s’autorise les pires atrocités. La version Xbox One X permet de profiter d’une version techniquement plus aboutie, avec la compatibilité 4K Ultra HD pour un rendu d’une finesse impeccable. Un FPS juste indispensable pour les amateurs du genre, et même le meilleur FPS de l’année à nos yeux.

En guise de conclusion, nous tenons évidemment à préciser que cette liste n’est pas exhaustive, elle ne reflète que l’avis de Presse-Citron, et que de nombreux autres jeux Xbox One tirent joliment profit de la dernière console de Microsoft. Rappelons également que la Xbox One X ne se destine pas uniquement aux téléviseurs Ultra HD 4K, et que les améliorations sont également visibles sur un écran de type Full HD. La liste complètes de jeux Enhanced for Xbox One X est disponible à cette adresse.