Xbox repousse encore les limites de l’accessibilité avec un accessoire pour les joueurs en fauteuil roulant électrique

Grand acteur dans la lutte pour une meilleure accessibilité du jeu vidéo, Xbox ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. En 2018, la firme annonçait et sortait l’Adaptive Controller, un nouveau périphérique permettant de rendre les jeux et la console Xbox One, mais aussi le PC beaucoup plus accessible à des joueurs en situation de handicap afin de leur permettre de configurer au mieux leur équipement. Aujourd’hui, on apprend qu’un nouvel accessoire a été lancé par Microsoft pour les joueurs en fauteuil roulant électrique.

Jouer avec son fauteuil dès maintenant sur Xbox

Après l’Adaptive Controller en 2018, il va falloir retenir le nom « The Freedom Wing Adapter » qui est le nouveau périphérique Xbox. Ce dernier est un petit boîtier vert qui vient se connecter à l’Adaptive Controller et qui va ainsi permettre à cette dernière d’être compatible avec les fauteuils électriques des joueurs en situation de handicap. La connexion se fait via un connecteur 9 broches et permet ainsi au joystick du fauteuil roulant de devenir un moyen de contrôler ses jeux Xbox.

Ce magnifique objet est le fruit d’une collaboration entre The Able Gamers, AT Makers, ainsi que GRA-V Robotics. Il ne s’agit donc pas d’un accessoire officiel Xbox, mais la fonctionnalité du produit est rendue possible grâce à l’Adaptive Controller. Mais ce n’est pas tout. Cet accessoire est tout simplement offert par AbleGamers pour les personnes qui le nécessitent. Cette demande se fait directement via leur site internet et il commence à y avoir un grand nombre de demandes.

Une formidable initiative qui mérite le respect et qui donne beaucoup d’espoirs pour l’avenir du jeu vidéo et l’accessibilité dans cette industrie.

Le Grand Tour #NSTG – #TousGamers

Pour rappel, Presse-citron est partenaire du Grand Tour #NSTG (Nous Sommes #TousGamers). Une initiative qui vise à donner la parole aux joueurs en situation de handicap. L’idée était de réaliser un road trip de 10 jours pour faire le tour de la France à la rencontre de joueurs en situation de handicap pour découvrir leur histoire, leur façon de jouer et leur incroyable détermination. N’hésitez pas à découvrir ou redécouvrir les sept épisodes de ce projet juste ici.