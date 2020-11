Xbox Series S|X : le Xbox All Access ne sera pas disponible à la FNAC ce 10 novembre

Il y a quelques jours, on apprenait que Micromania allait, malgré le confinement, proposer l’offre Xbox All Access de Microsoft en ce qui concerne les nouvelles Xbox Series X et Xbox Series S. Une offre particulièrement intéressante pour le joueur, puisqu’il s’agit de souscrire à une offre de paiement étalée sur deux ans (à un taux de 0% et sans aucune avance), permettant de mettre la main sur la nouvelle console de Microsoft, sans oublier deux ans d’abonnement au Xbox Game Pass, pour 32,99€/mois et 24,99€/mois.

Pas de Xbox All Access à la FNAC

Une offre Xbox All Access qui devait également être proposée du côté d’une autre grande enseigne française, la FNAC, mais le groupe a tout récemment annoncé son incapacité à proposer la formule dès le 10 novembre, la faute « aux circonstances exceptionnelles » qui touchent actuellement notre pays. L’offre devrait toutefois être proposée un peu plus tard.

GAMING 🎮 | Au vu des circonstances exceptionnelles, nous serons dans l’incapacité de proposer le Xbox All Acces dès le 10 novembre. Nous vous tiendrons informés. pic.twitter.com/9AAhB9JCb1 — Fnac (@Fnac) November 4, 2020

Du côté de chez Microsoft, on a tenu à confirmer à nouveau la disponibilité en boutiques des nouvelles Xbox à compter de ce 10 novembre, même si le confinement aura forcément certaines conséquences sur leur lancement. Ina Gelbert, à la tête de Xbox France, a expliqué : « Nous travaillons avec nos partenaires pour assurer la disponibilité d’un maximum de consoles le jour J, que ce soit en All-Access ou en achat direct, dans le respect des consignes gouvernementales. Mais la santé de tous reste notre priorité absolue. »

Rappelons que la nouvelle Xbox Series X, qui va devenir dans quelques jours la console la plus puissante du monde, sera affichée en boutiques au prix de 499 euros. De son côté, la Xbox Series S se veut une console numérique plus abordable, moins puissante, mais qui promet malgré tout une expérience de type « next-gen« .