Xbox Series X et S : confinement oblige, Micromania proposera le Xbox All Access en ligne

Les Xbox Series X et S sortiront le 10 novembre prochain. Si les précommandes ont atteint des records, de nouveaux stocks devraient arriver dans les semaines à venir. Au regard du contexte actuel, on l’espère.

Le contexte, justement, fait revoir les plans de Microsoft. Alors que Micromania ne devait proposer le Xbox All Access qu’en boutique, le distributeur spécialisé dans les jeux vidéo va finalement proposer cette offre en ligne, directement sur son site web. Micromania a en effet mis en ligne brièvement une page indiquant la marche à suivre, avant de la retirer de son site web.

Ainsi, dès le 10 novembre, les plus impatients pourront se rendre sur le site de Micromania et commander leur nouvelle Xbox Series avec la formule All Access.

Pour l’heure, Micromania est le seul distributeur à proposer cette formule. Il s’est associé à Younited Credit pour la gestion de cette offre de crédit. Microsoft a également mentionné des discussions avec les autres géants du secteur. Des accords seraient en cours de négociation avec FNAC-Darty.

Xbox All Access chez Micromania : c’est quoi ?

Tout le monde ne connaît pas l’offre Xbox All Access. Lancée dans un premier temps aux États-Unis, cette formule débarque tout juste en France (timing parfait).

Le Xbox All Access est une offre d’abonnement permettant d’acheter sa console Xbox associée à un abonnement au Game Pass. Vous n’avez rien à payer le jour de l’achat. La seule contrainte est de s’engager pendant 24 mois. Ainsi, Micromania proposera les trois formules Xbox All Access :

Xbox Series X à 32,99€/mois avec Xbox Game Pass Ultimate inclus

avec Xbox Game Pass Ultimate inclus Xbox Series S à 24,99€/mois pendant 24 mois avec Xbox Game Pass Ultimate inclus

pendant 24 mois avec Xbox Game Pass Ultimate inclus Xbox One S à 21,99 €/mois avec Xbox Game Pass Ultimate inclus

À l’issue des deux ans d’engagement, vous pouvez décider d’arrêter l’abonnement au Game Pass Ultimate. Cette formule donne accès à des milliers de jeux sur sa console, son PC et un smartphone Android pour 12,99 euros par mois.

Finalement, l’achat d’une Xbox Series X se révèle même plus intéressant avec l’offre Xbox All Access. En effet, la formule par abonnement « console + Game Pass » revient à 791,76 euros sur deux ans. En optant pour un achat immédiat (499 euros) avec un Xbox Game Pass Ultimate à part (299,77 euros sur deux ans avec le premier mois à 1 euro), on atteint la somme de 798,77 euros. Une économie de quelques euros donc mais avec l’avantage de ne pas verser 499 euros d’un coup le jour de l’achat. En ces temps de crise, il n’y a pas de petites économies.