Xbox Series X|S : voici les applications de streaming disponibles au lancement

Une petite semaine seulement nous sépare désormais de la commercialisation des nouvelles Xbox de Microsoft. Du côté de chez Presse-citron, la next-gen façon Xbox est déjà arrivée depuis quelques jours, et vous pouvez retrouver ici nos premières impressions concernant la surpuissante Xbox Series X, et ici celles concernant la toute petite Xbox Series S.

Le plein de streaming pour les nouvelles Xbox

On le sait, la nouvelle génération de consoles Xbox va venir s’inscrire dans la continuité directe de l’ère Xbox One. Les nouvelles Xbox Series S et X afficheront ainsi la même interface, une manette similaire, et seront compatibles avec les jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One. Du côté du divertissement, Microsoft souhaite également rassurer ses adeptes, qui ne perdront pas leurs habitudes en migrant vers la nouvelle génération.

Pour Microsoft : « Nous savons qu’il est important que vous puissiez regarder les dernières séries ou écouter vos artistes préférés sur Xbox lorsque vous n’êtes pas en train de jouer. La transition doit être totalement fluide entre la Xbox One et les Xbox Series X|S pour que vous puissiez conserver vos habitudes lorsque vous déciderez de plonger dans la nouvelle génération du jeu vidéo. »

De ce fait, les applications de divertissement déjà disponibles sur la gamme Xbox One seront également disponibles sur Xbox Series X, comme sur Xbox Series S, dès le 10 novembre. Cela comprend notamment les applications de streaming comme Netflix, Disney+, HBO Max, Spotify, YouTube, Amazon Prime Video, Twitch, Youtube, Youtube TV, MyCanal, OCS… Toutes seront à (re)télécharger via le Microsoft Store de la console.

L’autre bonne nouvelle, c’est que le service Apple TV sera lui aussi de la partie, avec une disponibilité prévue pour le 10 novembre, soit au lancement des nouvelles consoles. L’application sera proposée sur les Xbox de nouvelle génération, mais aussi sur les « anciennes » Xbox One. Microsoft rappelle au passage que ses nouvelles Xbox sont compatibles Dolby Atmos et Dolby Vision, et que l’interface intègre désormais un nouveau bloc dédié au divertissement… comme sur la PlayStation 5.