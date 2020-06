Xiaomi et Huawei : bientôt des smartphones pliables avec écran en verre ultrafin ?

En début d’année, Samsung a présenté son second smartphone pliable : le Galaxy Z Flip. Celui-ci a un prix plus abordable que celui du Galaxy Fold dévoilé en 2019, mais sa fiche technique est plus modeste. Néanmoins, le Z Flip utilise une toute nouvelle technologie pour les smartphones pliables : l’écran UTG ou en verre ultrafin. Et visiblement, d’autres marques s’intéressent à ce type d’écran.

En effet, d’après un article d’Android Authority qui relaie une source provenant du réseau social chinois Weibo, Huawei et Xiaomi auraient récemment fait des achats de verres ultrafins et flexibles. La source indique également que les deux constructeurs pourraient utiliser ces verres soit pour un smartphone pliable, soit pour un smartphone dont l’écran couvre la façade, les bordures ainsi qu’une partie du dos.

Des écrans comme celui du Samsung Galaxy Z Flip ?

Huawei vend déjà des smartphones pliables. De ce fait, il serait normal que celui-ci s’intéresse au verre ultrafin pour ses prochains modèles. Quant à Xiaomi, celui-ci n’a pas encore sorti de smartphone à écran pliable, mais a en revanche déjà publié des vidéos d’un prototype qui se plie en trois. Par ailleurs, de nombreuses fuites ont déjà montré les recherches de Xiaomi dans ce domaine. Mais en plus de cela, Xiaomi a déjà présenté le Mi Mix Alpha, un concept phone dont l’écran ne couvre pas que la façade, mais également le dos et les bordures.

Mais bien entendu, pour le moment, le principal inconvénient des smartphones pliables est leurs prix. Pour le moment, ceux-ci coûtent encore trop cher. Néanmoins, au fur et à mesure que la production augmentera, les coûts des écrans pliables pourront progressivement baisser. En attendant, il est possible que Samsung profite d’un événement au mois d’août pour présenter le Galaxy Fold 2, mais aussi un smartphone pliable plus abordable, mais avec une fiche technique modeste, qui pourrait être appelé Galaxy Fold Lite.

Sinon, on notera aussi que d’autres sources indiquent que Samsung pourrait nouer un partenariat avec le spécialiste du verre Corning afin de produire des écrans pliables qui coûteront moins cher, ce qui pourrait aider le constructeur à baisser les prix en 2021.