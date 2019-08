Xiaomi en dévoile plus sur le Redmi Note 8

Le 29 août sera une date importante pour Xiaomi. Outre ses nouveaux Redmi Note 8 et Note 8 Pro, la marque va présenter un nouveau téléviseur et un nouveau laptop. Des rumeurs parlent même d’une présentation de la nouvelle version de MIUI, MIUI 11. Alors que la TV et le laptop n’ont presque aucune chance d’arriver sur le territoire français, c’est le contraire pour le Redmi Note 8.

Redmi (la récente marque créée par Xiaomi), a en effet volontairement tweeté deux spécificités du Redmi Note 8, aucune nouvelle information n’ayant été encore communiquée pour le Redmi Note 8 Pro. La première concerne le design et les capteurs photo. Ces derniers seront au nombre de quatre à l’arrière, et placés sur le côté gauche du smartphone. Redmi évoque aussi dans son visuel 48 mégapixels pour la caméra principale, probablement la même que l’on retrouve sur le Xiaomi Mi 9T Pro (Sony IMX586) ou sur le Xiaomi Mi 9T (Sony IMX582).

Un SoC Qualcomm Snapdragon 665

Pour son Redmi Note 8, Xiaomi a fait le même choix que sur le Mi A3, à savoir un SoC Qualcomm Snapdragon 665, qui est reconnu pour sa faible consommation de batterie. Le Redmi Note 8 sera donc logiquement plus puissant que son prédécesseur, et certainement encore plus endurant. Comme souvent, le produit sera annoncé dans un premier temps sur le marché chinois, mais ne devrait pas tarder à arriver en France, quand on connaît le succès du Redmi Note 7.

Reste maintenant à connaître les différences entre le Redmi Note 8 et le Note 8 Pro nous n’avons, pour l’instant, que peu d’informations sur le modèle premium du Note 8, si ce n’est que les capteurs photos devraient être placés au centre. Dans tous les cas, la conférence Xiaomi du 29 août nous donnera toutes les informations manquantes.