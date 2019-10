Yahoo va supprimer tout le contenu de Yahoo Groupes, le début de la fin ?

L’entreprise Yahoo a indiqué qu’elle prévoyait de supprimer la totalité des contenus de Yahoo Groupes, un service qui mêle forum de discussion et mailing-list en classant le tout par centres d’intérêt. Si cela faisait quelques années que ce dernier était de moins en moins utilisé, la mort annoncée de Yahoo Groupes est tout de même symbolique pour la société américaine.

Le contenu de Yahoo Groupes disparaît, mais pas Yahoo Groupes en lui-même (pour l’instant)

Dans un document dédié à cette information, Yahoo indique qu’il ne sera plus possible de partager de nouveaux contenus sur Yahoo Groupes à partir du lundi 28 octobre, c’est-à-dire dans quelques jours à peine.

Dès le 14 décembre, tout ce qui est en ligne sur le service sera définitivement supprimé. En ce sens, cela marque la disparition des conversations, des images, des liens, des fichiers, des sondages des historiques, des bases de données, des mises à jour email, des résumés et des historiques de messages. Jusqu’à cette date, vous pouvez encore effectuer des sauvegardes.

Néanmoins, cela ne signifie pas que Yahoo Groupes en lui-même disparaîtra pour autant, car il sera encore possible de rejoindre un groupe -en s’identifiant comme c’est déjà le cas aujourd’hui. Mais vous aurez alors seulement la possibilité de parcourir le répertoire d’un groupe et de demander à en rejoindre un à l’administrateur. Si vous êtes dans un groupe, vous pourrez seulement envoyer un email.

Si l’entreprise américaine n’évoque pas le sujet directement pour l’instant, l’on peut largement supposer que cette décision marque un pas vers la fin définitive de Yahoo Groupes, qui pourrait être totalement supprimé à l’avenir.

À une époque, Yahoo Groupes était très utilisé par les internautes, mais l’usage a baissé au fur et à mesure en même temps que l’apparition de services comme Facebook et ses groupes privés. Force est de constater que c’est une partie assez historique qui disparaîtra du web en décembre 2019, marquant la fois, on peut le supposer, une période transitoire pour l’entreprise.