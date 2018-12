Yandex, le « Google Russe » lance son premier smartphone

Le moteur de recherche russe propose une fiche technique clairement de milieu, voire d’entrée de gamme pour son « Yandex Phone », avec un écran de 5,65 pouces de résolution 2160 x 1080 pixels, 18:9. Le processeur est un Snapdragon 630 épaulé par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Pour le volet photo, vous aurez droit à un capteur à l’arrière de 16MP et de 5MP à l’avant.

Un Yandex Phone pour centraliser tous les services de Yandex dans un seul terminal

Fiodor Iéjov, un responsable de Yandex a indiqué : « A l’intérieur du smartphone, les applications Yandex sont présentées sous forme d’un écosystème avec Alice en son centre. Il n’est pas nécessaire d’ouvrir les applications individuellement pour accomplir une tâche, il suffit de demander à Alice« .

Le terminal russe sera commercialisé autour de 238 euros en équivalence de monnaie, on est donc trés loin des tarifs de Samsung ou d’Apple et Yandex cherche à rester dans l’entrée de gamme pour son « Yandex Phone ». De toutes manières, comme l’explique Tom Morrod, directeur de recherches au cabinet IHS Markit : « Pour toutes les entreprises qui ne produisent pas du matériel à la base, lancer un téléphone ne sert pas à gagner de l’argent, mais à déployer tout leur environnement numérique sur ces appareils« , ajoutant : « Si un seul utilisateur utilise toutes les applications Yandex, cela permet d’établir un profil extrêmement complet d’un individu: ce qu’il mange, ce qu’il regarde, ce qu’il écoute, comment il se déplace, etc. C’est comme ça que ces groupes gagnent de l’argent« .

Comme Google, Yandex est en quête permanente de nouveaux leviers de croissance et de diversifications, ils est partout : e-commerce, banque, VTC, cartographie, musique, voitures autonomes , enceintes intelligentes, etc. De plus, ce « Yandex Phone » sera une maniéré de démocratiser son assistant virtuel Alice, avant que les marchés russes, des pays de l’Est et asiatiques optent pour les concurrents américains.

Le « Yandex Phone » embarquera l’OS mobile Android 8.1. Le terminal russe dispose d’une prise casque et d’un port USB-C. Le dos du téléphone accueille un capteur d’empreintes digitales. Le téléphone est sortie sur le marché russe ce mercredi, il faudra donc attendre les premiers retours pour savoir ce qu’il vaut vraiment.

Source