YouTube : 15 mois de prison pour avoir donné des Oreo au dentifrice à un sans-abri…

La bonne blague d’un YouTubeur espagnol…

Il y a quelques semaines, on apprenait la condamnation d’Austin Jones, un Youtubeur américain, qui aurait sollicité les services de jeunes fans mineures... Aujourd’hui, c’est un autre Youtubeur, espagnol cette fois, à savoir Kanghua Ren (ou ReSet), qui a été condamné à 15 mois de prison avec sursis et 20 000 euros de dommages et intérêts, pour avoir fait « une blague » à un sans-abri….

En effet, en janvier 2017, ce dernier postait fièrement une vidéo dans laquelle on voyait Kanghua Ren offrir généreusement à un sans-abri d’une cinquantaine d’années de Barcelone, un paquet d’Oreo et un billet de 20 euros. Un beau geste… si ce n’est que les Oreo en question étaient piégés avec du dentifrice, occasionnant de sérieux vomissements, en plus d’une violente humiliation…

Un défi lancé par l’un de ses 1,2 million d’abonnés, que le jeune Youtubeur espagnol avait décidé de relever. Rapidement, le jeune homme déclarait : « Je suis peut-être allé un peu loin, mais voyez le côté posi­tif, ça l’ai­dera à se laver les dents ! Je pense qu’il n’a jamais pu se laver les dents depuis qu’il est devenu pauvre. » Outre sa condamnation et l’amende de 20 000 euros, la justice espagnole a également ordonné à Kanghua Ren de fermer sa chaîne YouTube, mais aussi ses différents réseaux sociaux pour une durée minimale de 5 ans. C’est déjà ça…

La quête du buzz…

Soulignons que certaines chaînes, comme ToysReview du jeune Ryan (7 ans), et qui cumule pas moins de 19,4 millions d’abonnés, a rapporté la bagatelle de 22 millions de dollars en 2018… Autant dire que YouTube a désormais de quoi faire rêver tous ceux en quête d’un peu de gloire et de fortune, ce qui amène forcément à des débordements, avec la recherche du buzz à tout prix…

Rappelons qu’en 2015 déjà, ce même Kanghua Ren publiait une vidéo dans laquelle il mettait des excréments de chats dans des sandwichs, pour les donner à des enfants et à des personnes âgées… Vivement les prochaines stars de Youtube formées dans les Summer Camps américains donc…