YouTube n’abandonne pas les séries originales mais celles-ci seront gratuites

Hier soir, Apple a fait son “show” en présentant une série de nouveaux services : un abonnement Apple News+, abonnement pour les jeux vidéo baptisé Apple Arcade, une carte bancaire, ainsi qu’un concurrent de Netflix baptisé TV+.

Moins de 24 heures avant cette keynote, une rumeur selon laquelle YouTube aurait abandonné les créations originales a circulé sur la toile. Bloomberg, qui avait lancé celle-ci, écrivait dans un article que YouTube aurait cessé d’accepter les projets pour des séries coûteuses pour son service YouTube Premium. D’après cet article, YouTube aurait donc abandonné l’idée de concurrencer les autres services de streaming avec des contenus originaux coûteux mais de bonne qualité.

Ces informations sont démenties par la plateforme de Google. Évoqués dans l’article de Bloomberg, les deux séries Origin et Overthinking with Kat & June ont bien été annulées. Cependant, relayé par The Verge, un porte-parole de l’entreprise a indiqué que les plans de YouTube pour créer des contenus originaux de haute qualité restent inchangés. D’ailleurs, la plateforme aurait plusieurs “projets scriptés” en développement. Ce qui change réellement, c’est la stratégie de YouTube pour monétiser ces contenus.

Nouveau modèle pour les créations originales de YouTube ?

A l’origine, ses créations originales ont été développées pour son service payant YouTube Premium (anciennement YouTube Red). Mais désormais, la plateforme veut rendre ces contenus accessibles pour tout le monde. Ainsi, la plateforme entend développer un nouveau modèle basé sur de la publicité afin de monétiser ces contenus. D’ici quelques semaines, YouTube prévoit également d’annoncer une vague de nouveaux contenus.

On notera également que depuis l’année dernière, YouTube propose des films gratuits mais avec de la publicité. Et sur le long terme, la plateforme de Google pourrait devenir un véritable concurrent de Netflix et d’Apple TV+ mais avec des contenus gratuits financés par de la publicité. Un modèle qui ne sera pas sans rappeler celui de Tubi, une plateforme qui propose des films et de séries gratuitement et légalement.

