CES 2018 : des nouvelles de Cortana ?

L’IA et les assistants personnels font partie des tendances du CES de Las Vegas. Mais il semblerait qu’on parle peu de Cortana par rapport à Amazon Alexa et Google Assistant.

Les assistants personnels font partie des tendances de ce CES 2018. Amazon a annoncé une application pour Windows 10 qui permettra d’utiliser Alexa sur les PC ainsi qu’un kit qui permettra aux sociétés de fabriquer des accessoires connectés avec les fonctionnalité d’Alexa, sans avoir à écrire beaucoup de lignes de code.

De son côté, Google a également mis le paquet, en annonçant une nouvelle catégorie d’appareils propulsés par Google Assistant : des haut-parleurs connectés dotés d’écrans.

En revanche, on a un peu moins parlé de Cortana, l’assistant personnel de Microsoft. Le site Znet.com va même jusqu’à parler des « funérailles » de Cortana au CES 2018.

Welcome to CES 2018 also known as Microsoft Cortana's funeral https://t.co/oFGCsPmjAc pic.twitter.com/ouS0kmZeOE — ZDNet (@ZDNet) January 9, 2018

L’un de problèmes de Cortana, par rapport à Google Assistant et Alexa, c’est que sa présence se limite presque aux ordinateurs Windows 10 (sur lesquels Alexa sera aussi présente).

L’autre problème, ce sont les fonctionnalités. Comme l’a précisé Znet.com, Cortana n’a que 230 « skills » tandis qu’Amazon Alexa en a 25 000. Google Assistant, de son côté, a récemment mis en avant les actions disponibles sur un site web dédié.

Malgré tout cela, Microsoft n’a pas encore abandonné la bataille

Dans un billet de blog, Microsoft met ainsi en avant quelques nouveautés pour son assistant personnel : « Pour commencer l’année 2018, nous rendons encore plus facile pour les OEM et les développeurs de faire des produits avec Cortana via le Cortana Devices SDK. Nous sommes aussi en partenariat avec des leaders de l’industrie dont Allwinner, Synaptics, TONLY et Qualcomm pour développer de nouveaux designs de référence pour de nouvelles expériences Cortana ».

Plus loin, dans le billet, Microsoft écrit : « Avec le soutien de partenariats existants et nouveaux, nous continuons d’amener Cortana dans encore plus d’endroits au bureau, à la maison et en déplacement. Peu importe l’appareil ou le contexte, notre objectif est de mettre Cortana partout où vous avez besoin d’aide, que ce soit sur votre PC, téléphone, Xbox, casques de réalité mixte, haut-parleurs intelligents, thermostats et encore plus dans le futur. Vous continuerez à voir Cortana intégré à vos appareils et services préférés tout au long de l’année à venir ».

En attendant, Microsoft semble néanmoins dépassé par ses concurrents

Mais la bonne nouvelle, c’est que Cortana est maintenant supporté par la plateforme de Qualcomm (qui supporte déjà Alexa et Assistant). Et cela pourrait encourager quelques constructeurs à proposer des haut-parleurs connectés avec l’IA de Microsoft.

Qualcomm’s voice platform supports EVERY platform I’m aware of. One physical design, every platform: Alibaba, Amazon, Baidu, Google, Cortana. Saves OEM and ODM money. pic.twitter.com/OB9pcwbePk — Patrick Moorhead (@PatrickMoorhead) January 8, 2018

L’arrivée des PC sous Windows 10 toujours connectés et avec une grande autonomie (20h pour le modèle de Lenovo), grâce aux SoC Snapdragon, pourraient aussi aider Cortana.