A partir de 30 000 followers, vous êtes officiellement une célébrité au Royaume-Uni

30 000. Au Royaume-Uni, une fois que vous avez dépassé ce nombre de followers, vous êtes une célébrité. Du moins, vous êtes considéré comme tel par l’Advertising Standards Authority, l’organisation responsable de la régulation des publicités.

Ce que cela signifie ? Comme le rapporte notre confrère The Verge, une fois qu’un internaute dépasse les 30 000 followers, les restrictions qui s’appliquent aux (vraies) célébrités comme David Beckham, en matière de publicité, s’appliquent également à celui-ci.

Une affaire de publicité pour des médicaments

Récemment, l’autorité britannique des publicités a dû trancher sur une affaire concernant un compte, ThisMamaLife, qui a plus de 32 000 followers sur Instagram.

Le compte avait fait la pub d’un médicament. Or, au Royaume-Unis, une « célébrité » n’a pas le droit de faire cela. La société Sanofi, qui a payé pour cette publicité, s’est défendue en évoquant le petit nombre de followers en comparaison à l’influence qu’a une vraie célébrité.

Mais le régulateur britannique a vu les choses autrement. Dans sa décision, l’Advertising Standards Authority explique : « Nous avons noté l’argument de Sanofi concernant le nombre relativement faible de followers de This MamaLife en comparaison aux célébrités. Cependant, nous avons considéré que le fait d’avoir plus de 30 000 abonnés a indiqué qu’elle avait l’attention d’un nombre de personnes important. Étant donné qu’elle était populaire et qu’elle attirait l’attention d’un large public, nous avons considéré que ThisMamaLife était une célébrité aux fins du code de la PAC. »