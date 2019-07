Air France va remplacer les cartes d’embarquement par… la reconnaissance faciale

Exit les cartes d’embarquement, place à la reconnaissance faciale !

Il y a quelques mois, on apprenait que la chanteuse américaine Taylor Swift avait fait appel à la technologie de reconnaissance faciale pour débusquer d’éventuels stalkers parmi les spectateurs venus à l’un de ses concerts. Du côté de chez Air France, on va également faire appel à cette même technologie, du côté de l’aéroport JFK à New-York, et du George Bush International Airport à Houston.

La technologie de reconnaissance faciale sera utilisée ici pour remplacer la préhistorique carte d’embarquement, que certains utilisent via leur smartphone ou montre connectée, mais que d’autres continuent d’imprimer sur une bonne grosse feuille A4. Evidemment, certains voyageurs ne verront pas d’un très bon oeil ce fait de devoir passer devant un système de reconnaissance faciale pour confirmer leur identité, mais selon Air France, ce nouveau système « est un vrai pas en avant, une façon de rendre l’expérience de voyage moins stressante et plus sûre« .

Evidemment, à l’heure actuelle, il s’agit encore d’une phase d’expérimentation pour Air France. Toutefois, si les tests s’avèrent concluants, le groupe n’exclut pas le fait de proposer ce système de reconnaissance faciale dans tous les aéroports américains d’ici la fin de l’année 2020. Dès la fin de l’année 2019, Air France espère pouvoir équiper un peu plus de 90% des aéroports de cette technologie.

Une reconnaissance faciale encore (très) loin de faire l’unanimité, cette dernière posant de sérieux soucis concernant le respect de la vie privée. Récemment, c’est Microsoft qui a effacé une base de données massive, contenant pas moins de 10 millions de visages. Dans un même ordre d’idée, une enquête du Financial Times et du Colorado Springs Independent a révélé que des chercheurs ont utilisé les photos de 1 700 étudiants, sans leur permission, pour entraîner un logiciel de reconnaissance faciale, dans une étude financée par l’armée américaine et des agences d’espionnage…