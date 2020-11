Amazon lance GameOn, le Twitch du jeu mobile

Amazon semble vouer un amour fou pour les jeux vidéo. Après le rachat pour près d’un milliard de dollars de Twitch, plateforme de streaming la plus connue dans le domaine, l’américain lançait Luna, un service concurrent de Google Stadia.

Visiblement, le géant américain n’est pas rassasié. Aujourd’hui, il annonce l’arrivée de GameOn, une nouvelle plateforme de streaming de jeux vidéo, à la manière de Twitch. Sa particularité : elle ne diffuse que des sessions de jeu sur mobile.

Amazon GameOn : streamez vos parties de jeu vidéo directement depuis votre smartphone

De manière générale, GameOn embarque peu ou proue les mêmes fonctionnalités que Twitch. Aussi, on peut s’interroger sur l’intérêt de créer une seconde plateforme alors que Twitch aurait pu embarquer ces fonctions exclusives aux smartphones.

Quoi qu’il en soit, les joueurs mobile pourront donc partager des extraits de 30 secondes à 5 minutes. C’est donc beaucoup moins que ce que propose Twitch.

Néanmoins, les streamers peuvent se satisfaire de l’intégration de nombreuses fonctionnalités de personnalisation. Ils pourront par exemple ajouter une zone de commentaires ou encore afficher leur réaction pendant leur session de jeu grâce à la caméra frontale de leur smartphone.

Amazon propose une section « Défi » permettant de relever des challenges entre joueurs. Spécifiques à certains jeux et pour une durée limitée, ces défis pourront être compilés dans des clips pouvant par la suite faire l’objet d’un vote.

Le géant américain indique par ailleurs que plus de 1000 jeux seront pris en charge par GameOn. Parmi eux, de grands titres comme PUBG Mobile, Angry Birds 2 ou encore Final Fantasy Brave Exvius.

Pour l’heure, Amazon GameOn n’est disponible que pour les utilisateurs de smartphones Android aux États-Unis. L’entreprise ne fournit aucune indication sur une disponibilité sur iOS ou un possible déploiement dans d’autres pays. En tout cas pour le moment.

Le jeu mobile, un marché qui explose

L’intérêt d’Amazon pour le jeu mobile n’est pas anodin. Selon une étude de GamingScan, le marché du jeu mobile augmentait de 8% en 2018. Il représentait un chiffre d’affaires de 68,5 milliards de dollars, dont 59,9 milliards de dollars sur smartphone.

Pour les éditeurs, le jeu mobile est devenu une véritable machine à cash. Le modèle freemium (jeu gratuit avec achats intégrés) représentait 40% des revenus du secteur. Aux États-Unis, Clash OF Clans et Fortnite étaient les plus lucratifs sur iOS. Pour ce dernier, les récents désaccords avec Apple risquent de changer la donne.

Depuis 2018, l’intérêt pour les jeux vidéo s’accroît à une vitesse folle. Et les services comme Stadia, Luna ou xCloud suscitent un certain intérêt. Cela est d’autant plus vrai que l’arrivée des consoles next-gen Xbox Series et PS5 (couplée à des mesures de confinement) augmentent encore l’engouement autour des jeux vidéo. En témoignent les pénuries de consoles dès les phases de précommandes.