Apple a une nouvelle pour les utilisateurs iTunes sur Windows

Une nouvelle liste de postes créée par Apple sur LinkedIn semble être assez claire : une nouvelle équipe, interne à l’entreprise, va se charger du développement de plusieurs applications multimédia pour Windows. En vue de l’actualité, il semble s’agir de la nouvelle version d’iTunes sur Windows, qui n’avait pas été encore remplacée, comparativement au logiciel sous macOS Catalina.

Pour rappel, le nouveau système d’exploitation d’Apple sur ordinateur a séparé iTunes en différentes plateformes de multimédia natives, que sont notamment Apple Music, Apple Podcast et Apple TV+. Ces nouveaux services pourraient peut-être bien être adaptés sous la forme de logiciels également compatibles à Windows.

Une autre preuve informatique

Il est encore trop tôt de prédire si Apple ira bel et bien dans la même direction que sous macOS Catalina, pour faire évoluer iTunes. Mais depuis plusieurs années, les utilisateurs du service d’Apple sous Windows se plaignaient régulièrement de la lourdeur et de la latence du programme. Mettre fin à iTunes serait donc une bonne idée, et permettrait à Apple de venir chercher de nouveaux clients pour ses services.

Malgré le poids de l’indice apparu sur LinkedIn et découverte à l’origine par Neowin, une autre preuve vient épauler l’hypothèse avancée. En lançant Apple Podcast, Apple Music et Apple TV+ en version pour Mac, les développeurs avaient remarqué que tous ces nouveaux programmes étaient désormais basés sur une plateforme en UWP. Il s’agit d’un support universel à tous les programmes sous Windows, et Apple aurait ainsi une grande facilité d’intégrer ses applications aux PC fonctionnant sous Windows, mais également sur la console de jeu de Microsoft, l’Xbox One. A suivre.