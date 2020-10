Apple déploie iOS 14.1 : presque pas de nouveauté, mais beaucoup de correctifs pour les bugs

Il y a une semaine, Apple a finalement présenté ses iPhone 12, qui sont ses premiers iPhone 5G. Pour rappel, alors que les nouveaux iPhone sont normalement dévoilés en septembre, ceux de 2020 ont été présentés lors d’un keynote spécial, ce mois d’octobre.

En revanche, iOS 14 était déjà disponible sur les modèles anciens depuis quelques semaines. D’ailleurs, alors que l’iPhone 12 n’est encore qu’en précommande, deux mises à jour de cette nouvelle mouture du système d’exploitation sont déjà sorties.

Fin septembre, Apple déployait en effet la mise à jour iOS 14.0.1 afin d’apporter quelques correctifs aux bus qui sont arrivés avec la première version. Et cette semaine, Apple a publié une nouvelle mise à jour, iOS 14.1.

Une fois de plus, celle-ci sert surtout à corriger des bugs. La seule vraie nouveauté est la prise en charge de la lecture et de la modification des vidéos HDR 10 bits dans l’application Photos. Cette nouveauté est disponible sur l’iPhone 8 et les modèles ultérieurs.

Sinon, par exemple, iOS 14.1 « corrige un problème entraînant l’affichage de certains widgets, dossiers et icônes en taille réduite sur l’écran d’accueil ». La mise à jour résout également un problème « pouvant entraîner la suppression d’apps des dossiers lors du glissement des widgets vers l’écran d’accueil », ou encore « un problème causant l’envoi de certains e-mails à partir d’un alias incorrect dans l’app Mail. »

En substance, mettre à jour votre iPhone vers cette version 14.1 vous permettra surtout d’avoir un appareil plus stable, et corrige certains bugs qui ont pu vous agacer. Bien entendu, on peut s’attendre à ce que sur des mises à jour ultérieures de l’OS, Apple se focalise un peu plus sur de nouvelles fonctionnalités.

Pour le moment, seuls l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro sont en précommande

On rappelle que pour le moment, tous les nouveaux iPhone ne sont pas encore disponibles en précommande. Actuellement seuls l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro sont disponibles en précommande, depuis le 16 octobre. Et leurs sorties se feront le 23 octobre.

L’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro Max ne seront disponibles en précommande qu’à partir du 6 novembre. Et leurs sorties se feront le 13 novembre.

Pour rappel, l’iPhone 12 mini a quasiment la même fiche technique que l’iPhone 12, mais adopte un format compact avec un écran de 5,4 pouces. L’iPhone 12 Pro Max a quasiment la même fiche technique que l’iPhone 12 Pro, mais il offre un écran plus large, d’une diagonale de 6,7 pouces.

Si vous hésitez encore et que vous ne savez pas quel modèle choisir, vous pouvez consulter notre tableau comparatif qui est disponible sur ce guide. Mais peu importe le modèle que vous choisirez, vous pourrez profiter de la 5G et du nouveau processeur A14 qui permet d’avoir un gain de performance par rapport à l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro.